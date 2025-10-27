SOCAR и Coca-Cola обсудили возможности сотрудничества

Представители SOCAR и компании Coca-Cola провели встречу в контексте вопросов социального развития и климата в Азербайджане. Во встрече, состоявшейся на новом заводе Coca-Cola в Исмаиллы, приняли участие генеральный директор Coca-Cola İçecek Azerbaijan Рена Мамедова, директор по связям с общественностью и коммуникациям Coca-Cola в Евразийском регионе Эльшад Фарзалиев, исполнительный директор SOCAR по коммуникациям Айгюн Гусейнова, начальник департамента социальной ответственности Асад Мамедов, а также их заместители и волонтеры SOCAR.

Во время встречи генеральный директор компании Coca-Cola Рена Мамедова подробно рассказала о значительных успехах компании за 30 лет ее деятельности в Азербайджане, о ее роли в национальной экономике и растущих инвестициях. Она также подчеркнула наличие благоприятной бизнес-среды, созданной для иностранных инвесторов в стране, и важность этого предприятия для развития регионов и повышения занятости, в связи с чем в июне 2025 года при участии Президента Азербайджана Ильхама Алиева был открыт второй завод Coca-Cola в стране: «Coca-Cola является одним из первых инвесторов в ненефтяной сектор Азербайджана. Благодаря созданной в стране благоприятной инвестиционной среде мы инвестировали более 200 миллионов долларов США в национальную экономику. Очень отрадно, что президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев лично принял участие в открытии второго производственного предприятия Coca-Cola в Азербайджане».

Директор по коммуникациям Coca-Cola в Евразии Эльшад Фарзалиев предоставил всестороннюю информацию о том, каким образом в стране реализуется глобальная стратегия устойчивого развития компании.

«Coca-Cola - это не только ведущий мировой производитель напитков, но и компания, поддерживающая различные проекты, направленные на решение социальных и экологических проблем в странах своего присутствия. За 30 лет работы в Азербайджане в соответствии с нашей стратегией устойчивого развития мы реализовали инициативы в области охраны и восстановления водных ресурсов, сокращения отходов, развития карьеры женщин и молодежи, а также поддержки предпринимательства - все это в сотрудничестве с государственными структурами и неправительственными организациями».