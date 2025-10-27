Китай стращает Тайвань бомбардировщиками-ракетоносцами

Китайские бомбардировщики приступили к учениям у берегов Тайваня за несколько дней до ожидаемой встречи президента США Дональда Трампа и лидера Китая Си Цзиньпина, сообщает телеканал CNN.

К Тайваню были направлены стратегические бомбардировщики H-6K для «учений по противостоянию». Вместе с ракетоносцами вылетели несколько истребителей J-10 в «неопределенное воздушное пространство». Известно, что H-6K способны нести ядерное оружие.

Военный канал китайского государственного телевидения сообщил, что подразделения ВВС Восточного командования, отвечающие за операции вокруг Тайваня, провели боевую подготовку, сосредоточенную на разведке, раннем предупреждении и точных ударах по ключевым районам.

В сообщении транслировались кадры взлета истребителей J-10 и пусков ракет бомбардировщиками H-6.