Азербайджанские солдаты создадут кордон между ХАМАС и Израилем

Представители Министерства обороны Израиля сообщили депутатам в ходе закрытых слушаний в Кнессете, что международные стабилизационные силы, которые планируется развернуть в секторе Газа в соответствии с мирным планом Трампа, будут состоять из азербайджанских, индонезийских и пакистанских военнослужащих. Израильские СМИ сообщают, что мандат этих сил будет включать обеспечение внутренней безопасности в секторе Газа, а также предотвращение поставок оружия в Газу путем создания барьера между Израилем и ХАМАС.

Ранее израильские источники сообщали, что стабилизационные силы в секторе Газа будут состоять из азербайджанских и индонезийских солдат, а также, по некоторым данным, и Пакистан будет включен в эту миссию.

Индонезия публично предложила направить своих военнослужащих для участия в операции, официальные лица сообщили The Times of Israel, что Азербайджан также согласился предоставить солдат.

Другие источники сообщают, что Азербайджан пока не дал окончательного согласия на участие в этой миссии, но ожидается, что решение Баку будет положительным. Пакистан также заинтересован в участии в миссии. По оценкам, численность миротворческого контингента составит около 10 000 военнослужащих.

Однако кто будет финансировать эту миссию, мандат миротворческого контингента и другие детали пока неизвестны. Хотя Индонезия заявила о готовности отправить свои войска в Газу, она хочет, чтобы Совет Безопасности ООН принял соответствующую резолюцию.