«Вагнеровцы» в Венесуэле?

В последние два месяца США наращивают военную группировку в Карибском море, поблизости от Венесуэлы. Боевые корабли, истребители, бомбардировщики, самолеты-разведчики, дроны, морская пехота — такой группировки там не было уже десятки лет.

Стратегические бомбардировщики B-52 в октябре провели имитацию бомбового удара вблизи венесуэльских берегов. Президент США Дональд Трамп санкционировал действия ЦРУ на территории Венесуэлы.

США нанесли несколько ударов по малым судам из Венесуэлы, заявив, что на них перевозили наркотики. Погибли около 40 человек. США называют их «наркотеррористами» — не раскрывая имен убитых и не предъявляя доказательств их причастности к наркоторговле.