Туск о праве Украины бить по российским объектам в Европе

Премьер-министр Польши Дональд Туск в интервью британской газете TheTimes заявил, что Украина «имеет право наносить удары по связанным с Россией объектам в Европе». Об этом сообщает РБК.

Газета отмечает, что заявление польского премьера прозвучало на фоне решения суда в Варшаве, который в середине октября отклонил запрос Германии об экстрадиции украинского дайвера, обвиняемого в причастности к подрывам газопроводов «Северный поток 1» и «Северный поток 2».

Взрывы на «Северных потоках» произошли 26 сентября 2022 года и разрушили несколько участков трубопроводов, поставлявших российский газ в Европу. Расследование инцидента продолжается, а Москва не раз обвиняла западные страны в нежелании раскрывать результаты экспертиз.

Украинского дайвера Владимира Журавлева задержали в конце сентября в Прушкуве под Варшавой по ордеру, выданному Германией летом 2024 года. По версии Генпрокуратуры ФРГ, он входил в группу, которая в сентябре 2022 года размещала взрывчатку в районе острова Борнхольм. Польский суд отклонил экстрадицию и постановил немедленно освободить Журавлева. Адвокат Тимотеуш Папроцкий отметил, что его клиент не признает вину и «не совершал никаких преступлений против Германии и не понимает, почему немецкая сторона выдвинула эти обвинения».

Туск положительно оценил решение суда. После этого глава МИД Польши Радослав Сикорский выразил надежду на уничтожение Украиной нефтепровода «Дружба». В своем посте он обратился к венгерскому министру иностранных дел Петеру Сийярто, напомнив, что Венгрия получает по «Дружбе» поставки нефти.