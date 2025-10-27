USD 1.7000
EUR 1.9763
RUB 2.1317
Трамп наехал на Путина
Новость дня
Трамп наехал на Путина

Туск о праве Украины бить по российским объектам в Европе

14:17 186

Премьер-министр Польши Дональд Туск в интервью британской газете TheTimes заявил, что Украина «имеет право наносить удары по связанным с Россией объектам в Европе». Об этом сообщает РБК.

Газета отмечает, что заявление польского премьера прозвучало на фоне решения суда в Варшаве, который в середине октября отклонил запрос Германии об экстрадиции украинского дайвера, обвиняемого в причастности к подрывам газопроводов «Северный поток 1» и «Северный поток 2».

Взрывы на «Северных потоках» произошли 26 сентября 2022 года и разрушили несколько участков трубопроводов, поставлявших российский газ в Европу. Расследование инцидента продолжается, а Москва не раз обвиняла западные страны в нежелании раскрывать результаты экспертиз.

Украинского дайвера Владимира Журавлева задержали в конце сентября в Прушкуве под Варшавой по ордеру, выданному Германией летом 2024 года. По версии Генпрокуратуры ФРГ, он входил в группу, которая в сентябре 2022 года размещала взрывчатку в районе острова Борнхольм. Польский суд отклонил экстрадицию и постановил немедленно освободить Журавлева. Адвокат Тимотеуш Папроцкий отметил, что его клиент не признает вину и «не совершал никаких преступлений против Германии и не понимает, почему немецкая сторона выдвинула эти обвинения».

Туск положительно оценил решение суда. После этого глава МИД Польши Радослав Сикорский выразил надежду на уничтожение Украиной нефтепровода «Дружба». В своем посте он обратился к венгерскому министру иностранных дел Петеру Сийярто, напомнив, что Венгрия получает по «Дружбе» поставки нефти.

Президент удержался благодаря Трампу
Президент удержался благодаря Трампу наша корреспонденция
13:07 1377
«Вагнеровцы» в Венесуэле?
«Вагнеровцы» в Венесуэле?
14:05 412
Пашинян призвал Армению и Азербайджан не останавливаться на достигнутом
Пашинян призвал Армению и Азербайджан не останавливаться на достигнутом обновлено 11:07
11:07 4255
Азербайджан вслед за Грузией отказался от встречи в Ереване
Азербайджан вслед за Грузией отказался от встречи в Ереване обновлено 13:38
13:38 2832
Трамп наехал на Путина
Трамп наехал на Путина обновлено 11:40
11:40 5098
Азербайджан запускает диагностику цифровой зрелости госорганов и бизнеса
Азербайджан запускает диагностику цифровой зрелости госорганов и бизнеса
12:52 886
Что спецпредставитель Путина предлагает Азербайджану?
Что спецпредставитель Путина предлагает Азербайджану? все еще актуально
09:43 5194
«Ханкенди» с помощью BORIS будет раскрывать потенциал Каспия
«Ханкенди» с помощью BORIS будет раскрывать потенциал Каспия
13:06 922
Китайцы внимательно следят за Путиным
Китайцы внимательно следят за Путиным
13:03 1178
Крупную финансовую аферу раскрыли в Азербайджане
Крупную финансовую аферу раскрыли в Азербайджане ДЕСЯТКИ ЗАДЕРЖАННЫХ
13:00 2043
Обвал иранской экономики. Протесты неизбежны
Обвал иранской экономики. Протесты неизбежны наш комментарий, все еще актуально
26 октября 2025, 21:28 7132

