USD 1.7000
EUR 1.9763
RUB 2.1317
Подписаться на уведомления
Трамп наехал на Путина
Новость дня
Трамп наехал на Путина

Ramada Plaza Gence – «Хамса Гянджи»: вдохновение, отраженное в гостеприимстве Азербайджана

14:52 594

Древняя, но вечно молодая Гянджа открывает новую страницу своей истории. TABIA Group с гордостью представляет Ramada Plaza Gence — отель, ставший символом современного развития гостеприимства в регионе Азербайджана.

Торжественная церемония открытия собрала почетных гостей — главу Исполнительной власти города Гянджи Ниязи Байрамова, представителей государственных структур, деловых кругов и партнеров TABIA Group. Мероприятие началось с исполнения Государственного гимна Азербайджанской Республики, после чего на сцену вышел генеральный директор TABIA Group Уйгар Кочаш.

«Всего несколько дней назад, 18 октября, мы отметили первую годовщину ребрендинга TABIA Group, — отметил в своем выступлении господин Кочаш. — Этот год стал периодом активных перемен: мы открыли новые отели, расширили сотрудничество с международными брендами, создали новые рабочие места, особенно в регионах. Но главное — мы укрепили нашу миссию: создавать возможности, поддерживать развитие и улучшать жизнь людей. TABIA Group — это не просто гостиничный оператор, это философия гостеприимства, устойчивого роста и заботы о сообществе».

Выступая на церемонии, глава Исполнительной власти города Гянджа Ниязи Байрамов подчеркнул значимость открытия международного бренда Ramada в одном из крупнейших городов страны: «Ramada Plaza Gence — это не просто отель. Это шаг к будущему Гянджи, который принесет городу новые инвестиции, рабочие места и повысит его узнаваемость на международной арене. Такие проекты вдохновляют и открывают новые горизонты для туризма и бизнеса».

Церемония прошла в теплой и торжественной атмосфере под лозунгом «Новая Хамса Гянджи», символизирующим единство пяти ценностей: традиции, инновации, гостеприимства, комфорта и человека.

Ramada Plaza Gence сочетает в себе международные стандарты и национальную самобытность. Отель предлагает 181 номер и люкс, несколько ресторанов и баров, современный SPA и фитнес-центр, а также просторные конференц-залы, полностью оснащенные для проведения деловых встреч и мероприятий. Отель расположен в сердце Гянджи, где история встречается с современностью, а каждый гость ощущает гармонию комфорта и искреннего гостеприимства.

TABIA Group — одна из ведущих гостиничных компаний Азербайджана, управляющая разнообразным портфелем городских, курортных и оздоровительных отелей. Миссия компании заключается не только в создании комфортных пространств, но и в поддержке регионального развития, сохранении культурных ценностей и формировании устойчивой туристической экосистемы. С запуском Ramada Plaza Gence TABIA Group укрепляет свое присутствие в западном регионе страны, превращая Гянджу в новый центр притяжения для путешественников, бизнеса и вдохновения.

Для получения более подробной информации посетите официальный сайт TABIA Groupwww.tabia.az

Узнать больше об отеле Ramada Plaza Gence, его предложениях и услугах можно на сайте www.ramadaplazagence.com или по телефону +994 51 201 90 00.

Адрес: проспект Низами Гянджеви, 519, Гянджа, Азербайджан, AZ2019.

Ильхам Алиев отозвал ряд послов и назначил новых
Ильхам Алиев отозвал ряд послов и назначил новых
16:53 72
Мирзоян: Вашингтонские соглашения стали поворотным моментом
Мирзоян: Вашингтонские соглашения стали поворотным моментом
16:29 275
Sos! Азербайджанские моряки могли утонуть в Индийском океане
Sos! Азербайджанские моряки могли утонуть в Индийском океане
15:39 1546
Азербайджанские солдаты создадут кордон между ХАМАС и Израилем
Азербайджанские солдаты создадут кордон между ХАМАС и Израилем
14:06 3173
Давление, ракеты и санкции: Зеленский раскрыл путь к переговорам с Путиным
Давление, ракеты и санкции: Зеленский раскрыл путь к переговорам с Путиным
15:25 1164
Китай готов прийти США на помощь
Китай готов прийти США на помощь ОБНОВЛЕНО 15:21
15:21 3479
Мадуро посоветовали сбежать в Россию или Китай
Мадуро посоветовали сбежать в Россию или Китай
14:45 1638
Армяне хотят разблокировать дорогу в Садарак
Армяне хотят разблокировать дорогу в Садарак
14:42 2641
Трамп отказался баллотироваться в вице-президенты
Трамп отказался баллотироваться в вице-президенты
14:27 1810
Президент удержался благодаря Трампу
Президент удержался благодаря Трампу наша корреспонденция
13:07 2523
«Вагнеровцы» в Венесуэле?
«Вагнеровцы» в Венесуэле?
14:05 1724

ЭТО ВАЖНО

Ильхам Алиев отозвал ряд послов и назначил новых
Ильхам Алиев отозвал ряд послов и назначил новых
16:53 72
Мирзоян: Вашингтонские соглашения стали поворотным моментом
Мирзоян: Вашингтонские соглашения стали поворотным моментом
16:29 275
Sos! Азербайджанские моряки могли утонуть в Индийском океане
Sos! Азербайджанские моряки могли утонуть в Индийском океане
15:39 1546
Азербайджанские солдаты создадут кордон между ХАМАС и Израилем
Азербайджанские солдаты создадут кордон между ХАМАС и Израилем
14:06 3173
Давление, ракеты и санкции: Зеленский раскрыл путь к переговорам с Путиным
Давление, ракеты и санкции: Зеленский раскрыл путь к переговорам с Путиным
15:25 1164
Китай готов прийти США на помощь
Китай готов прийти США на помощь ОБНОВЛЕНО 15:21
15:21 3479
Мадуро посоветовали сбежать в Россию или Китай
Мадуро посоветовали сбежать в Россию или Китай
14:45 1638
Армяне хотят разблокировать дорогу в Садарак
Армяне хотят разблокировать дорогу в Садарак
14:42 2641
Трамп отказался баллотироваться в вице-президенты
Трамп отказался баллотироваться в вице-президенты
14:27 1810
Президент удержался благодаря Трампу
Президент удержался благодаря Трампу наша корреспонденция
13:07 2523
«Вагнеровцы» в Венесуэле?
«Вагнеровцы» в Венесуэле?
14:05 1724
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться