Ramada Plaza Gence – «Хамса Гянджи»: вдохновение, отраженное в гостеприимстве Азербайджана

Древняя, но вечно молодая Гянджа открывает новую страницу своей истории. TABIA Group с гордостью представляет Ramada Plaza Gence — отель, ставший символом современного развития гостеприимства в регионе Азербайджана.

Торжественная церемония открытия собрала почетных гостей — главу Исполнительной власти города Гянджи Ниязи Байрамова, представителей государственных структур, деловых кругов и партнеров TABIA Group. Мероприятие началось с исполнения Государственного гимна Азербайджанской Республики, после чего на сцену вышел генеральный директор TABIA Group Уйгар Кочаш. «Всего несколько дней назад, 18 октября, мы отметили первую годовщину ребрендинга TABIA Group, — отметил в своем выступлении господин Кочаш. — Этот год стал периодом активных перемен: мы открыли новые отели, расширили сотрудничество с международными брендами, создали новые рабочие места, особенно в регионах. Но главное — мы укрепили нашу миссию: создавать возможности, поддерживать развитие и улучшать жизнь людей. TABIA Group — это не просто гостиничный оператор, это философия гостеприимства, устойчивого роста и заботы о сообществе».

Выступая на церемонии, глава Исполнительной власти города Гянджа Ниязи Байрамов подчеркнул значимость открытия международного бренда Ramada в одном из крупнейших городов страны: «Ramada Plaza Gence — это не просто отель. Это шаг к будущему Гянджи, который принесет городу новые инвестиции, рабочие места и повысит его узнаваемость на международной арене. Такие проекты вдохновляют и открывают новые горизонты для туризма и бизнеса». Церемония прошла в теплой и торжественной атмосфере под лозунгом «Новая Хамса Гянджи», символизирующим единство пяти ценностей: традиции, инновации, гостеприимства, комфорта и человека.

Ramada Plaza Gence сочетает в себе международные стандарты и национальную самобытность. Отель предлагает 181 номер и люкс, несколько ресторанов и баров, современный SPA и фитнес-центр, а также просторные конференц-залы, полностью оснащенные для проведения деловых встреч и мероприятий. Отель расположен в сердце Гянджи, где история встречается с современностью, а каждый гость ощущает гармонию комфорта и искреннего гостеприимства. TABIA Group — одна из ведущих гостиничных компаний Азербайджана, управляющая разнообразным портфелем городских, курортных и оздоровительных отелей. Миссия компании заключается не только в создании комфортных пространств, но и в поддержке регионального развития, сохранении культурных ценностей и формировании устойчивой туристической экосистемы. С запуском Ramada Plaza Gence TABIA Group укрепляет свое присутствие в западном регионе страны, превращая Гянджу в новый центр притяжения для путешественников, бизнеса и вдохновения.