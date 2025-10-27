Азербайджанский борец победил в финале иранца и стал чемпионом мира

Накануне титул чемпиона мира среди спортсменов не старше 23 лет завоевал азербайджанский вольник Кенан Гейбатов. В весовой категории до 70 кг он победил соперников из Канады, Бельгии, Армении, США, а в финале взял верх над иранцем Сина Махди Халили - 9:4.

Сегодня в сербском Нови-Саде завершится чемпионат мира U-23 по борьбе.

В весовой категории до 125 кг Хетаг Карсанов стал обладателем серебряной награды. Оказавшись сильнее борцов из Беларуси, Египта, Турции и США, Карсанов, который лишь с этого года перешел в супертяжелый вес, уступил иранцу Абольфазлу Неджаду.

Сегодня, в заключительный день чемпионата мира, шанс завоевать бронзу есть у Айхана Абдуллазаде (65 кг) и Али Цокаева (86 кг).

Напомним, ранее в Нови-Саде в соревнованиях по греко-римской борьбе сборная Азербайджана установила рекорд, впервые завоевав два золота на чемпионатах мира U-23.