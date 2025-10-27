USD 1.7000
Азербайджанский борец победил в финале иранца и стал чемпионом мира

14:53 1168

Сегодня в сербском Нови-Саде завершится чемпионат мира U-23 по борьбе.

Накануне титул чемпиона мира среди спортсменов не старше 23 лет завоевал азербайджанский вольник Кенан Гейбатов. В весовой категории до 70 кг он победил соперников из Канады, Бельгии, Армении, США, а в финале взял верх над иранцем Сина Махди Халили - 9:4.

В весовой категории до 125 кг Хетаг Карсанов стал обладателем серебряной награды. Оказавшись сильнее борцов из Беларуси, Египта, Турции и США, Карсанов, который лишь с этого года перешел в супертяжелый вес, уступил иранцу Абольфазлу Неджаду.

Сегодня, в заключительный день чемпионата мира, шанс завоевать бронзу есть у Айхана Абдуллазаде (65 кг) и Али Цокаева (86 кг).

Напомним, ранее в Нови-Саде в соревнованиях по греко-римской борьбе сборная Азербайджана установила рекорд, впервые завоевав два золота на чемпионатах мира U-23.

Ильхам Алиев отозвал ряд послов и назначил новых
Ильхам Алиев отозвал ряд послов и назначил новых
16:53 75
Мирзоян: Вашингтонские соглашения стали поворотным моментом
Мирзоян: Вашингтонские соглашения стали поворотным моментом
16:29 276
Sos! Азербайджанские моряки могли утонуть в Индийском океане
Sos! Азербайджанские моряки могли утонуть в Индийском океане
15:39 1548
Азербайджанские солдаты создадут кордон между ХАМАС и Израилем
Азербайджанские солдаты создадут кордон между ХАМАС и Израилем
14:06 3174
Давление, ракеты и санкции: Зеленский раскрыл путь к переговорам с Путиным
Давление, ракеты и санкции: Зеленский раскрыл путь к переговорам с Путиным
15:25 1165
Китай готов прийти США на помощь
Китай готов прийти США на помощь ОБНОВЛЕНО 15:21
15:21 3481
Мадуро посоветовали сбежать в Россию или Китай
Мадуро посоветовали сбежать в Россию или Китай
14:45 1638
Армяне хотят разблокировать дорогу в Садарак
Армяне хотят разблокировать дорогу в Садарак
14:42 2642
Трамп отказался баллотироваться в вице-президенты
Трамп отказался баллотироваться в вице-президенты
14:27 1810
Президент удержался благодаря Трампу
Президент удержался благодаря Трампу наша корреспонденция
13:07 2524
«Вагнеровцы» в Венесуэле?
«Вагнеровцы» в Венесуэле?
14:05 1726

