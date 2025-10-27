USD 1.7000
Все на ярмарку труда в Лачине

15:03 467

Очередную ярмарку труда Государственное агентство занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения проведет в Лачине. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Мероприятие состоится 29 октября 2025 года в 11:00 в Комплексе отдыха Laçın Администрации президента Азербайджанской Республики в Лачине. На ярмарке, которая будет проводиться при поддержке комплекса отдыха, 20 работодателей представят 121 вакансию на должности инженера-механика, главного бухгалтера, водителя, повара, оператора котельной, машиниста насосного оборудования, пожарного, спасателя и т.д.

Кандидаты, подходящие для вакансий, представленных на мероприятии по активному трудоустройству, пройдут регистрацию. Кроме того, безработные и ищущие работу будут проинформированы о программах активного трудоустройства агентства и правилах подачи заявок на эти программы. 

Ильхам Алиев отозвал ряд послов и назначил новых
Ильхам Алиев отозвал ряд послов и назначил новых
16:53 81
Мирзоян: Вашингтонские соглашения стали поворотным моментом
Мирзоян: Вашингтонские соглашения стали поворотным моментом
16:29 278
Sos! Азербайджанские моряки могли утонуть в Индийском океане
Sos! Азербайджанские моряки могли утонуть в Индийском океане
15:39 1549
Азербайджанские солдаты создадут кордон между ХАМАС и Израилем
Азербайджанские солдаты создадут кордон между ХАМАС и Израилем
14:06 3175
Давление, ракеты и санкции: Зеленский раскрыл путь к переговорам с Путиным
Давление, ракеты и санкции: Зеленский раскрыл путь к переговорам с Путиным
15:25 1166
Китай готов прийти США на помощь
Китай готов прийти США на помощь ОБНОВЛЕНО 15:21
15:21 3483
Мадуро посоветовали сбежать в Россию или Китай
Мадуро посоветовали сбежать в Россию или Китай
14:45 1641
Армяне хотят разблокировать дорогу в Садарак
Армяне хотят разблокировать дорогу в Садарак
14:42 2642
Трамп отказался баллотироваться в вице-президенты
Трамп отказался баллотироваться в вице-президенты
14:27 1810
Президент удержался благодаря Трампу
Президент удержался благодаря Трампу наша корреспонденция
13:07 2525
«Вагнеровцы» в Венесуэле?
«Вагнеровцы» в Венесуэле?
14:05 1726

