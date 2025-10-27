Все на ярмарку труда в Лачине

Очередную ярмарку труда Государственное агентство занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения проведет в Лачине. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Мероприятие состоится 29 октября 2025 года в 11:00 в Комплексе отдыха Laçın Администрации президента Азербайджанской Республики в Лачине. На ярмарке, которая будет проводиться при поддержке комплекса отдыха, 20 работодателей представят 121 вакансию на должности инженера-механика, главного бухгалтера, водителя, повара, оператора котельной, машиниста насосного оборудования, пожарного, спасателя и т.д.

Кандидаты, подходящие для вакансий, представленных на мероприятии по активному трудоустройству, пройдут регистрацию. Кроме того, безработные и ищущие работу будут проинформированы о программах активного трудоустройства агентства и правилах подачи заявок на эти программы.