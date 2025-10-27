USD 1.7000
Sos! Азербайджанские моряки могли утонуть в Индийском океане

Военно-морские силы Шри-Ланки спасли азербайджанских моряков, оказавшихся под угрозой крушения в водах Индийского океана. Моряки входили в состав экипажа сухогруза Integrity Star.

Около шести дней назад, во время плавания в Индийском океане, у судна отказал двигатель, после чего корабль начал дрейфовать у берегов Шри-Ланки. Ситуация постепенно ухудшалась: судно накренилось на бок и стало тонуть. Накануне капитан приказал членам экипажа покинуть корабль.

Военно-морские силы Шри-Ланки направили на помощь тонущему судну корабль Samudura, экипаж которого эвакуировал 14 человек. Среди спасенных — граждане Турции, Индии и Азербайджана. По данным ВМС Шри-Ланки, другое торговое судно, находившееся поблизости, — MV Morning Glory — также было готово прийти на помощь.

Согласно информации портала Maritime Optima, судно MV Integrity Star вышло из города Хошимина (Вьетнам), зашло в порт Галле, а затем вновь вышло в море, где и столкнулось с неисправностью двигателя.

По сведениям турецких источников, судно принадлежит судоходной компании MCE Cargo. Его капитаном является Огуз Али Йылмаз.

Руководитель компании Гёкай Мутлу сообщал, что судно дрейфовало в океане в течение пяти дней и оказалось под угрозой затопления, однако, несмотря на неоднократные сигналы экипажа, власти Шри-Ланки не направили спасательные силы в этот период.

