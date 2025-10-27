Давление, ракеты и санкции: Зеленский раскрыл путь к переговорам с Путиным

На прошлой неделе премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что «коалиция решительных» разработала для Украины мирный план до конца 2025 года. «В первую очередь мы будем делать все, чтобы российская нефть, а также газ были сняты с глобальных рынков. Мы поощряем всех ввести эти санкции, уменьшить зависимость», – подчеркнул Стармер.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил сомнение, что российский лидер Владимир Путин согласится на мирный план, предложенный «коалицией решительных». Киев вместе с европейскими партнерами работает над планом прекращения огня, который может быть уже сформирован в течение ближайших 7-10 дней, заявил Зеленский в интервью Axios.

Зеленский отметил, что план должен быть кратким и без лишних деталей. «Несколько коротких пунктов. Например, план о прекращении огня. Мы решили, что будем работать над этим в течение следующей недели или десяти дней», – подчеркнул президент Украины.

«(Президент США Дональд) Трамп обеспокоен эскалацией, но если не будет переговоров, эскалация все равно произойдет. Если Путин не остановится, нам нужно что-то, чтобы его остановить. Санкции – одно из таких орудий, но нам также нужны ракеты большой дальности», – подчеркнул он.

По его словам, единственный способ заставить российское руководство вести переговоры – предоставить Украине возможности наносить удары по военным и энергетическим объектам в глубине России. При этом использовать их сразу не обязательно. «Если Путин осознает, что отказ от переговоров грозит проблемами с энергетическими объектами России, он согласится на переговоры», – пояснил Зеленский.

Президент Украины добавил, что речь идет не только о крылатых ракетах «Томагавк»: «У США есть много подобных средств, которые не требуют много времени для обучения. Я думаю, что единственный способ работать с Путиным – это давление».

«Мои переговоры с президентом Трампом были о давлении на РФ. Он хотел оказать на нее давление, но не хотел идти на эскалацию или закрывать окно… для дипломатии», – рассказал Зеленский.

Издание отметило, что президент Украины действительно пошел на существенную уступку, приняв предложение Трампа о заморозке линии фронта в качестве основы для переговоров. «Думаю, мы поняли друг друга. Трамп сказал, что нам нужно заморозить текущую ситуацию и начать переговоры», – указал Зеленский.

По его словам, Трамп публично подчеркнул эту идею после встречи. Но после того как Путин занял более максималистскую позицию, американский лидер резко изменил риторику, в результате чего встреча в Будапеште отменилась и были введены санкции. «Это уже третий или четвертый раз, когда Путин и его команда отвергают предложения Трампа», – прокомментировал Зеленский сложившуюся ситуацию.

Президент Украины в интервью Axios также отметил, что план России захватить Донбасс к 15 октября провалился. Украинская разведка, по словам Зеленского, выяснила, что Путин в приватных разговорах с союзниками «хвастался захватить весь Донбасс к 15 октября». «Россия не сможет это сделать. У нее недостаточно людей. Ее сильные батальоны уничтожены. Сегодня на поле боя мы в основном остаемся на тех позициях, что занимали последние 2–3 месяца», – отметил президент Украины.

По словам Зеленского, российская армия с начала 2025 года потеряла на войне в Украине около 346 тысяч солдат убитыми и ранеными. «Это почти идентично количеству, которое она мобилизовала за это время», – добавил Зеленский.

По данным британской разведки, по состоянию на середину октября этого года Россия потеряла с начала войны в Украине около 1,118 млн военных, в том числе в этом году – до 332 тысяч военнослужащих.