Кремль не усмотрел в «Буревестнике» повода для эскалации

«Здесь нет ничего такого, что может и должно «напрячь» отношения между Москвой и Вашингтоном, тем более что отношения эти находятся на минимальном уровне», — сказал Песков.

По его словам, отношения между РФ и США раньше находились в «оцепенении», и сейчас только наметились усилия Москвы и Вашингтона, чтобы вывести их из этого состояния.

Ранее спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев сообщил, что Россия уведомила американских коллег о проведении «успешных испытаний» крылатой ракеты «Буревестник».

Президент США Дональд Трамп заявил, что российскому лидеру Владимиру Путину следовало бы положить конец войне с Украиной, а не проводить испытания ракет с ядерной установкой.

Президент России Владимир Путин анонсировал создание крылатой ракеты 9М730 «Буревестник» в 2018 году. Он утверждал, что радиус действия ракеты не ограничен, а траектория полета может быть «непредсказуемой», что делает ее неуязвимой «как для всех существующих, так и для перспективных систем ПРО и ПВО». 26 октября 2025 года глава Генштаба Валерий Герасимов доложил российскому президенту об «успешных испытаниях» «Буревестника», они состоялись 21 октября. По его словам, ракета пролетела 14 тыс. км.