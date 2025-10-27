Кремль не усмотрел в «Буревестнике» повода для эскалации

Испытания крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной установкой не содержат элементов, способных обострить отношения Москвы и Вашингтона, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Здесь нет ничего такого, что может и должно «напрячь» отношения между Москвой и Вашингтоном, тем более что отношения эти находятся на минимальном уровне», — сказал Песков.
По его словам, отношения между РФ и США раньше находились в «оцепенении», и сейчас только наметились усилия Москвы и Вашингтона, чтобы вывести их из этого состояния.
Ранее спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев сообщил, что Россия уведомила американских коллег о проведении «успешных испытаний» крылатой ракеты «Буревестник».
Президент США Дональд Трамп заявил, что российскому лидеру Владимиру Путину следовало бы положить конец войне с Украиной, а не проводить испытания ракет с ядерной установкой.
Президент России Владимир Путин анонсировал создание крылатой ракеты 9М730 «Буревестник» в 2018 году. Он утверждал, что радиус действия ракеты не ограничен, а траектория полета может быть «непредсказуемой», что делает ее неуязвимой «как для всех существующих, так и для перспективных систем ПРО и ПВО». 26 октября 2025 года глава Генштаба Валерий Герасимов доложил российскому президенту об «успешных испытаниях» «Буревестника», они состоялись 21 октября. По его словам, ракета пролетела 14 тыс. км.