Трамп наехал на Путина
Трамп наехал на Путина

Кремль не усмотрел в «Буревестнике» повода для эскалации

Испытания крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной установкой не содержат элементов, способных обострить отношения Москвы и Вашингтона, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Здесь нет ничего такого, что может и должно «напрячь» отношения между Москвой и Вашингтоном, тем более что отношения эти находятся на минимальном уровне», — сказал Песков.

По его словам, отношения между РФ и США раньше находились в «оцепенении», и сейчас только наметились усилия Москвы и Вашингтона, чтобы вывести их из этого состояния.

Ранее спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев сообщил, что Россия уведомила американских коллег о проведении «успешных испытаний» крылатой ракеты «Буревестник».

Президент США Дональд Трамп заявил, что российскому лидеру Владимиру Путину следовало бы положить конец войне с Украиной, а не проводить испытания ракет с ядерной установкой.

Президент России Владимир Путин анонсировал создание крылатой ракеты 9М730 «Буревестник» в 2018 году. Он утверждал, что радиус действия ракеты не ограничен, а траектория полета может быть «непредсказуемой», что делает ее неуязвимой «как для всех существующих, так и для перспективных систем ПРО и ПВО». 26 октября 2025 года глава Генштаба Валерий Герасимов доложил российскому президенту об «успешных испытаниях» «Буревестника», они состоялись 21 октября. По его словам, ракета пролетела 14 тыс. км.

Китай готов прийти США на помощь
