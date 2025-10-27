USD 1.7000
Карабахские армяне хлынули в Венгрию

15:34 1687

Карабахские армяне покидают Армению, выбирая для жизни Россию, Францию, Германию и даже Венгрию, пишут армянские СМИ, отмечая, что между Ереваном и Будапештом нет дипотношений.

По их данным, процесс переезда карабахских армян организует одна из известных действующих в Венгрии благотворительных организаций – Благотворительная служба Мальтийского ордена, которая, помимо прочего, оказывает поддержку эмигрантам.

Отмечается, что на начальном этапе программы Венгрия принимала лишь студентов, которым затем предоставили возможность приглашать членов своих семей, а позднее и родственников.

В информации говорится, что Венгрия из-за старения населения приняла большое число украинцев.

Один из карабахских армян, обосновавшийся в Венгрии, рассказал о том, что благотворительная организация обеспечивает его семью квартирой и покрывает аренду на год, а также выплачивает ежемесячное пособие в зависимости от числа членов семьи. «Чем раньше выучим язык и начнем работать, тем больше привилегий получим», - отметил он, открыто признавшись, что в Венгрии даже есть школы, в которых почти во всех классах уже учатся дети карабахских армян.

Тем не менее отмечается, что часть карабахских армян не адаптировалась к условиям, предложенным принимающей страной. Они вернулись в Армению после непродолжительного пребывания, поскольку изучение венгерского языка является обязательным условием проживания, что является важным предусловием интеграции.

В МИД Армении в ответ на запрос армянских журналистов заявили, что правительство Венгрии никаких программ по принятию карабахских армян не реализует, а ведомство не располагает данными о численности армян из Карабаха, которые постоянно проживают в Венгрии.

