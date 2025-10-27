Бундесвер расширит арсенал. Какое оружие это будет?

В планах закупок армии Германии (бундесвера) на ближайшие годы числятся почти 700 БМП Puma, 561 зенитная система Skyranger 30 для защиты от дронов, комплексы ПВО Iris-T SLM, дроны Heron TP и LUNA NG, самолеты F-35, пишет Politico.

На фоне продолжающейся войны в Украине правительство Германии планирует выделить в ближайшие годы еще 377 млрд евро на оборонные расходы. Эти расходы включают закупки в сухопутном, воздушном, морском, космическом секторах, а также в сфере кибербезопасности, пишет издание, ссылаясь на имеющийся в его распоряжении 39-страничный внутренний документ, представляющий собой обзор планируемых закупок вооружений.

Перечисленные закупки будут прописаны в бюджете вооруженных сил Германии на 2026 год, но многие из них являются долгосрочными и не имеют четких сроков, поясняет Politico. Из документа следует, что в следующем финансовом году бундесвер планирует запустить около 320 новых проектов в сфере вооружения и техники, 178 из них уже имеют назначенного подрядчика.