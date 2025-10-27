USD 1.7000
EUR 1.9763
RUB 2.1317
Трамп наехал на Путина
Новость дня
Трамп наехал на Путина

Бундесвер расширит арсенал. Какое оружие это будет?

15:42 481

В планах закупок армии Германии (бундесвера) на ближайшие годы числятся почти 700 БМП Puma, 561 зенитная система Skyranger 30 для защиты от дронов, комплексы ПВО Iris-T SLM, дроны Heron TP и LUNA NG, самолеты F-35, пишет Politico.

На фоне продолжающейся войны в Украине правительство Германии планирует выделить в ближайшие годы еще 377 млрд евро на оборонные расходы. Эти расходы включают закупки в сухопутном, воздушном, морском, космическом секторах, а также в сфере кибербезопасности, пишет издание, ссылаясь на имеющийся в его распоряжении 39-страничный внутренний документ, представляющий собой обзор планируемых закупок вооружений.

Перечисленные закупки будут прописаны в бюджете вооруженных сил Германии на 2026 год, но многие из них являются долгосрочными и не имеют четких сроков, поясняет Politico. Из документа следует, что в следующем финансовом году бундесвер планирует запустить около 320 новых проектов в сфере вооружения и техники, 178 из них уже имеют назначенного подрядчика.

Ильхам Алиев отозвал ряд послов и назначил новых
Ильхам Алиев отозвал ряд послов и назначил новых
16:53 106
Мирзоян: Вашингтонские соглашения стали поворотным моментом
Мирзоян: Вашингтонские соглашения стали поворотным моментом
16:29 281
Sos! Азербайджанские моряки могли утонуть в Индийском океане
Sos! Азербайджанские моряки могли утонуть в Индийском океане
15:39 1558
Азербайджанские солдаты создадут кордон между ХАМАС и Израилем
Азербайджанские солдаты создадут кордон между ХАМАС и Израилем
14:06 3183
Давление, ракеты и санкции: Зеленский раскрыл путь к переговорам с Путиным
Давление, ракеты и санкции: Зеленский раскрыл путь к переговорам с Путиным
15:25 1172
Китай готов прийти США на помощь
Китай готов прийти США на помощь ОБНОВЛЕНО 15:21
15:21 3489
Мадуро посоветовали сбежать в Россию или Китай
Мадуро посоветовали сбежать в Россию или Китай
14:45 1643
Армяне хотят разблокировать дорогу в Садарак
Армяне хотят разблокировать дорогу в Садарак
14:42 2651
Трамп отказался баллотироваться в вице-президенты
Трамп отказался баллотироваться в вице-президенты
14:27 1818
Президент удержался благодаря Трампу
Президент удержался благодаря Трампу наша корреспонденция
13:07 2525
«Вагнеровцы» в Венесуэле?
«Вагнеровцы» в Венесуэле?
14:05 1729

