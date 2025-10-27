USD 1.7000
EUR 1.9763
RUB 2.1317
Трамп наехал на Путина
Трамп наехал на Путина

Импорт российской баранины в Азербайджан стремительно вырос

15:46

С января по август 2025 года Азербайджан импортировал 106,52 тонны баранины на 373,4 тыс. долларов США. По данным Государственного комитета по статистике, это на 35% меньше в денежном выражении и на 24% меньше в количественном по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В отчетный период большая часть поставок пришлась на Монголию — 87,43 тонны баранины на 349,72 тыс. долларов, что на 38% меньше, чем годом ранее. Из России в Азербайджан ввезено 18,92 тонны продукции на 18,65 тыс. долларов, что в 18 раз больше прошлогоднего показателя. Поставки из Новой Зеландии составили 0,14 тонны, на 4,49 тыс. долларов, а из Австралии — 0,03 тонны, на 0,53 тыс. долларов.

В 2024 году 99,3% всего объема баранины, импортированной в Азербайджан, пришлось на долю Монголии.

Ильхам Алиев отозвал ряд послов и назначил новых
Ильхам Алиев отозвал ряд послов и назначил новых
16:53
Мирзоян: Вашингтонские соглашения стали поворотным моментом
Мирзоян: Вашингтонские соглашения стали поворотным моментом
16:29
Sos! Азербайджанские моряки могли утонуть в Индийском океане
Sos! Азербайджанские моряки могли утонуть в Индийском океане
15:39
Азербайджанские солдаты создадут кордон между ХАМАС и Израилем
Азербайджанские солдаты создадут кордон между ХАМАС и Израилем
14:06
Давление, ракеты и санкции: Зеленский раскрыл путь к переговорам с Путиным
Давление, ракеты и санкции: Зеленский раскрыл путь к переговорам с Путиным
15:25
Китай готов прийти США на помощь
Китай готов прийти США на помощь
15:21
Мадуро посоветовали сбежать в Россию или Китай
Мадуро посоветовали сбежать в Россию или Китай
14:45
Армяне хотят разблокировать дорогу в Садарак
Армяне хотят разблокировать дорогу в Садарак
14:42
Трамп отказался баллотироваться в вице-президенты
Трамп отказался баллотироваться в вице-президенты
14:27
Президент удержался благодаря Трампу
Президент удержался благодаря Трампу
13:07
«Вагнеровцы» в Венесуэле?
«Вагнеровцы» в Венесуэле?
14:05

