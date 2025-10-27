Россия лишилась ударного вертолета, экипаж погиб

Российская армия потеряла ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор», экипаж погиб. Об этом сообщает украинский «Обозреватель».

Информацию об этом подтвердил российский Telegram-канал Fighterbomber, который регулярно публикует в сети данные о потерях российских воздушных судов.

Пока что неизвестно, при каких обстоятельствах разбился российский Ка-52 и где это произошло.

Ка-52 «Аллигатор» – разведывательно-ударный вертолет, первый летный прототип которого был переоборудован из серийного Ка-50 в 1996 году. В серийное производство запущен в 2008-м.