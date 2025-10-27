USD 1.7000
EUR 1.9763
RUB 2.1317
Россия лишилась ударного вертолета, экипаж погиб

15:52 1431

Российская армия потеряла ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор», экипаж погиб. Об этом сообщает украинский «Обозреватель».

Информацию об этом подтвердил российский Telegram-канал Fighterbomber, который регулярно публикует в сети данные о потерях российских воздушных судов.

Пока что неизвестно, при каких обстоятельствах разбился российский Ка-52 и где это произошло.

Ка-52 «Аллигатор» – разведывательно-ударный вертолет, первый летный прототип которого был переоборудован из серийного Ка-50 в 1996 году. В серийное производство запущен в 2008-м.

Ильхам Алиев отозвал ряд послов и назначил новых
Ильхам Алиев отозвал ряд послов и назначил новых
16:53 111
Мирзоян: Вашингтонские соглашения стали поворотным моментом
Мирзоян: Вашингтонские соглашения стали поворотным моментом
16:29 282
Sos! Азербайджанские моряки могли утонуть в Индийском океане
Sos! Азербайджанские моряки могли утонуть в Индийском океане
15:39 1561
Азербайджанские солдаты создадут кордон между ХАМАС и Израилем
Азербайджанские солдаты создадут кордон между ХАМАС и Израилем
14:06 3185
Давление, ракеты и санкции: Зеленский раскрыл путь к переговорам с Путиным
Давление, ракеты и санкции: Зеленский раскрыл путь к переговорам с Путиным
15:25 1173
Китай готов прийти США на помощь
Китай готов прийти США на помощь ОБНОВЛЕНО 15:21
15:21 3491
Мадуро посоветовали сбежать в Россию или Китай
Мадуро посоветовали сбежать в Россию или Китай
14:45 1648
Армяне хотят разблокировать дорогу в Садарак
Армяне хотят разблокировать дорогу в Садарак
14:42 2653
Трамп отказался баллотироваться в вице-президенты
Трамп отказался баллотироваться в вице-президенты
14:27 1819
Президент удержался благодаря Трампу
Президент удержался благодаря Трампу наша корреспонденция
13:07 2526
«Вагнеровцы» в Венесуэле?
«Вагнеровцы» в Венесуэле?
14:05 1729

