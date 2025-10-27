Раввины отменили свой съезд в Баку. Что произошло?

USD 1.7000
Конференция европейских раввинов (CER) отменила запланированный на начало следующего месяца съезд в Баку, сообщает Ynet News.

Конференция европейских раввинов (CER), намеченная на 3 – 6 ноября, должна была собрать около 600 участников, включая раввинов, религиозных лидеров, политиков и общественных деятелей из Европы, Израиля, США и других стран. Среди приглашенных – главные раввины Давид Йосеф и Калман Бер, израильские министр по делам диаспоры и борьбы с антисемитизмом Израиля Амихай Шикли и министр по делам наследия Амихай Элияху.

В заявлении организации, опубликованном ранее в этом году, подчеркивалось, что съезд стал бы первым в своем роде — крупной встречей европейских раввинов в мусульманской стране. Мероприятие планировалось как «живой пример того, что даже в периоды кризисов, конфликтов и дезинформации возможно сотрудничество, взаимное уважение и общая приверженность, преодолевающие религиозные и культурные границы».

Издание отмечает, что конференция должна была состояться по приглашению правительства Азербайджана и стать платформой для обсуждения ключевых вопросов и перспектив жизни еврейских общин в современном мире. Подробности о возможном переносе мероприятия на другую дату Ynet News не сообщало.

