Боевиков ИГИЛ задержали в Турции

В Турции прошла операция против террористической организации ИГИЛ. Как сообщает TRT Haber, в рамках расследования, проведенного Главной прокуратурой, были установлены 24 подозреваемых, девять из которых являются иностранными боевиками.

По данным следствия, они использовали приложение Rocketchat для связи с участниками террористической организации ИГИЛ, занимались ее пропагандой в социальных сетях и поддерживали контакты с зонами вооруженных конфликтов.

В ходе операции, проведенной группами по 22 адресам в 11 районах, задержан 21 подозреваемый. Продолжаются усилия по задержанию трех скрывающихся от правосудия подозреваемых.