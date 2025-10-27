USD 1.7000
EUR 1.9763
RUB 2.1317
Трамп наехал на Путина
Трамп наехал на Путина

Мирзоян: Вашингтонские соглашения стали поворотным моментом

16:29 284

Произошедшие в США события, где 8 августа была подписана Декларация о прекращении военного противостояния и парафировано соглашение между Баку и Ереваном об установлении мира и межгосударственных отношений, можно без преувеличения «назвать поворотными». Об этом 27 октября на слушаниях по проекту государственного бюджета Армении на 2026 год заявил министр иностранных дел Арарат Мирзоян.

«В результате между Арменией и Азербайджаном установился мир. Стороны обязались взаимно уважать территориальную целостность и политическую независимость друг друга, признавая границы в рамках Алматинской декларации. В соответствии с этими договоренностями начался процесс разблокирования коммуникаций региона», — отметил глава МИД Армении.

Мирзоян также подчеркнул, что стороны договорились об открытии транспортных связей. Мирзоян добавил, что дата и место подписания Арменией и Азербайджаном мирного договора не определены.

