Трамп наехал на Путина

Спецназовцы из Эмиратов приехали в Азербайджан

16:39 324

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов 27 октября принял делегацию во главе с командующим Силами специальных операций Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) бригадным генералом Мухаммедом Саидом Аль-Салми. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Приветствуя представителей ОАЭ, министр обороны выразил удовлетворение их визитом в Азербайджан. Он подчеркнул, что военные связи Азербайджана и ОАЭ, как и в других сферах, успешно развиваются.

Генерал-полковник Закир Гасанов отметил, что совместные учения Сил специального назначения «Нерушимое партнерство-2025», проводимые в Азербайджане с целью взаимного обмена опытом, имеют большое значение.

Бригадный генерал Мухаммед Саид Аль-Салми, в свою очередь, выразил благодарность за оказанный теплый прием и гостеприимство. Он подчеркнул пользу взаимных визитов и совместных учений в расширении сотрудничества между вооруженными силами Азербайджана и ОАЭ.

На встрече также состоялся обмен мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.

Затем делегация ОАЭ посетила N-скую воинскую часть Сил специального назначения. Гости возложили цветы к бюсту общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и мемориальному памятнику Сил специального назначения.

На встрече командующий Силами специального назначения азербайджанской армии генерал-майор Алекпер Джахангиров и его коллега из ОАЭ обменялись мнениями по направлениям развития военного сотрудничества, также гостям была предоставлена подробная информация о деятельности и боеготовности азербайджанских Сил специального назначения.

Стороны отметили, что совместные учения Сил специального назначения, проводимые с участием спецназовцев обеих стран, способствуют дальнейшему повышению профессионализма военнослужащих, и подчеркнули важность продолжения подобных учений.

В заключение глава делегации ОАЭ оставил запись в памятной книге воинской части.

