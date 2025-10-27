Япония уходит от российского СПГ?

Новый министр финансов Японии Сацуки Катаяма по итогам встречи с главой Минфина США Скоттом Бессентом рассказала журналистам, что стороны обсудили антироссийские санкции и отказ Японии от российских энергоресурсов, включая сжиженный природный газ.

Как сообщает агентство Киодо, Катаяма не стала раскрывать детали состоявшейся встречи. Глава Минфина США Скотт Бессент прибыл в Японию в составе делегации, сопровождающей президента Дональда Трампа.

Ранее японские власти при администрации бывшего премьер-министра Сигэру Исибы также не комментировали заявления Бессента о том, что США рассчитывают на отказ Японии от российских энергоресурсов. При этом Токио регулярно подчеркивал важность импорта энергоресурсов из РФ для национальной энергетической безопасности и обещал рассмотреть возможные шаги в ответ на ожидания Вашингтона.

В 2024 финансовом году (1 апреля 2024 – 31 марта 2025) поставки российского СПГ в Японию составили 63,9% от всего импорта из России.