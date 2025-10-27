Цеховики дают показания по делу о взрыве в Баку

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается процесс по уголовному делу Таги Ибрагимова и Тогрула Рзаева, обвиняемых во взрыве в мебельном цехе на территории открытого акционерного общества «Бакинская деревообработка», в результате которого погибли десять и получили ранения 23 человека.

Как сообщает haqqin.az, на заседании под председательством судьи Эльмина Рустамова обвиняемые дали показания. В частности, Таги Ибрагимов в своих показаниях заявил, что их обвиняют в пожаре, взрыве: «На заводе не было пожара, был прямой взрыв. Я сдал его (цех – ред.) в аренду. Ответчиками должны быть арендаторы».

Т.Ибрагимов также заявил, что, хотя и не соглашался платить 693 тыс. манатов налогов, он все равно их заплатил.

«Я также покрыл расходы потерпевших и за погибших… Я не должен был платить эти деньги, но сделал это. Надеюсь, будет вынесен справедливый вердикт», - сказал Т.Ибрагимов.

Обвиняемый Тогрул Рзаев в своих показаниях указал, что его обязанностью был сбор арендной платы: «Моей обязанностью было собирать там арендную плату и составлять список цехов. Я занимался сбором денег три года. Я приходил в цех четыре раза в неделю. За это получал зарплату в 1000 манатов. В день взрыва я находился в Нахчыване. В прокуратуру я пришел по собственному желанию».

Затем адвокат Т.Ибрагимова обратился в суд с ходатайством о проведении повторной экспертизы в связи с пожарной безопасностью и взрывом, защитник также ходатайствовал о пересмотре экспертного заключения относительно налоговых расчетов.

Суд ходатайства не удовлетворил.

В суд была представлена медицинская справка о почечной недостаточности Т.Ибрагимова.

Судебный процесс продолжится 29 октября.

Отметим, что 15 января прошлого года в мебельном цехе, расположенном на территории ОАО «Бакинская деревообработка» в Бинагадинском районе столицы, произошел взрыв, сопровождавшийся пожаром, в результате чего погибли 10 человек и 23 получили ранения. По данному факту Управлением криминалистики и информационных технологий Генеральной прокуратуры было возбуждено уголовное дело. В ходе предварительного расследования были выявлены обоснованные подозрения в том, что фактический владелец ОАО Таги Ибрагимов, 1962 года рождения, и осуществлявший административно-хозяйственное управление в ОАО Тогрул Рзаев, 1992 года рождения, как лица, на которых была возложена обязанность по соблюдению правил пожарной безопасности, по неосторожности нарушили указанные правила, что повлекло за собой гибель 10 человек и травмы 23 человек, а также причинение материального ущерба имуществу и окружающей среде на территории ОАО, иные тяжкие последствия, а также в уклонении Таги Ибрагимова от уплаты налогов в особо крупном размере.

На основании собранных доказательств Таги Ибрагимову было предъявлено обвинение по статьям 213.3 (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) и 225.3 (нарушение правил пожарной безопасности лицом, на которое возложена обязанность по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек) УК Азербайджана, а Тогрулу Рзаеву – по статье 225.3.

Постановлением суда в отношении обоих избрана мера пресечения в виде ареста на основании ходатайства следователя и представления прокурора, осуществляющего процессуальное руководство предварительным расследованием.