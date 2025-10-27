USD 1.7000
Трамп наехал на Путина
Трамп наехал на Путина

Египтяне ищут тела заложников в Газе

16:56 495

Палестинское движение ХАМАС предоставило египетской спасательной группе информацию о местонахождении тел заложников, погибших в секторе Газа, сообщает телеканал Al Arabiya.

По данным источников, движение передало египетской спасательной группе сведения о предполагаемых местах нахождения тел израильских заложников, погибших в секторе Газа. При этом не уточняется, сколько тел может находиться в обозначенных районах.

Представитель ХАМАС отметил, что основным препятствием для завершения операции по извлечению тел остается отсутствие спецтехники и оборудования.

Ранее в Газу вошла команда египетских спасателей и военных специалистов для участия в поисково-спасательной операции. Как сообщает The National, группа прибыла поздно вечером в субботу и работает в районах, не контролируемых израильскими силами. Помимо извлечения тел, специалисты занимаются обезвреживанием неразорвавшихся боеприпасов, оставшихся после двухлетнего конфликта. Численность команды и конкретный тип оборудования не раскрываются, однако отмечается, что миссия проводится в тесной координации с Израилем и США.

