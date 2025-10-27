Ильхам Алиев отозвал ряд послов и назначил новых

Гюрсель Исмаилзаде отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Японии. Соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.

Кроме того, распоряжением главы государства Мамед Талыбов отозван с должности посла Азербайджанской Республики в Мексиканских Соединенных Штатах, а также в Республике Гондурас, Республике Колумбия, Республике Коста-Рика, Республике Гватемала, Республике Панама и Республике Перу.

Также президент Ильхам Алиев подписал распоряжения об отзыве Эльдара Салимова с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Иорданском Хашимитском Королевстве; Шахина Абдуллаева - с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Саудовской Аравии, а также в Бахрейне, и постоянного представителя Азербайджана при Организации исламского сотрудничества; Алиеннаги Гусейнова - с должности генерального консула Азербайджана в Тебризе (Иран).

Другими распоряжениями президента Ильхама Алиева Фарид Талыбов назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Японии; Сеймур Фаталиев назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Соединенных Штатах Мексики; Эльдар Салимов назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Республике Ирак; Шахин Абдуллаев назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Иорданском Хашимитском Королевстве; Муталлим Мирзоев назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Саудовской Аравии; Талех Зохрабов назначен генеральным консулом в Тебризе (Иран).