Россияне продвигаются по Украине

Российские войска захватили новые украинские территории в районе трех населенных пунктов в Днепропетровской и Харьковской областях. Об этом свидетельствуют данные DeepState.

Сообщается, что российские войска продвинулись вблизи населенного пункта Отрадное в Харьковской области, а также поселка Вишневое и населенного пункта Злагоды в Днепропетровской области.

Также DeepState уточнил ситуацию в Никаноровке, что в Донецкой области. Согласно карте, сейчас село находится в окружении россиян.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Покровске Донецкой области и соседних районах идут жесткие бои, есть российские ДРГ и трудности с логистикой.

В городе находится не менее 250 российских солдат – они вступают в стрелковые бои. Логистика в Покровске находится под полным контролем дронов, украинские военные идут к позиции по 10-15 километров пешком. Покровск и Мирноград рискуют оказаться в окружении, сообщают украинские СМИ.