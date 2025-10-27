Россияне продвигаются по Украине

USD 1.7000
Российские войска захватили новые украинские территории в районе трех населенных пунктов в Днепропетровской и Харьковской областях. Об этом свидетельствуют данные DeepState.

Сообщается, что российские войска продвинулись вблизи населенного пункта Отрадное в Харьковской области, а также поселка Вишневое и населенного пункта Злагоды в Днепропетровской области.

Также DeepState уточнил ситуацию в Никаноровке, что в Донецкой области. Согласно карте, сейчас село находится в окружении россиян.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Покровске Донецкой области и соседних районах идут жесткие бои, есть российские ДРГ и трудности с логистикой.

В городе находится не менее 250 российских солдат – они вступают в стрелковые бои. Логистика в Покровске находится под полным контролем дронов, украинские военные идут к позиции по 10-15 километров пешком. Покровск и Мирноград рискуют оказаться в окружении, сообщают украинские СМИ.

Счетная палата провела аудит COP29 и осталась довольна
Счетная палата провела аудит COP29 и осталась довольна
19:18 11
Бакинскому Остапу Бендеру потребовали дать 8 лет
Бакинскому Остапу Бендеру потребовали дать 8 лет
19:12 172
Пропагандисты обвинили главу Генштаба России во лжи
Пропагандисты обвинили главу Генштаба России во лжи
18:46 887
Алиева и Эрдогана пригласили в Ереван
Алиева и Эрдогана пригласили в Ереван
17:08 3419
Кровавый инцидент в Черногории: задержаны десятки азербайджанцев
Кровавый инцидент в Черногории: задержаны десятки азербайджанцев обновлено 18:28
18:28 4269
Sos! Азербайджанские моряки могли утонуть в Индийском океане
Sos! Азербайджанские моряки могли утонуть в Индийском океане все еще актуально
15:39 3031
Папоян: Азербайджан с Арменией не соперники, а...
Папоян: Азербайджан с Арменией не соперники, а... ОБНОВЛЕНО 19:01
19:01 1606
Ильхам Алиев отозвал ряд послов и назначил новых
Ильхам Алиев отозвал ряд послов и назначил новых
16:53 2556
Мирзоян: Вашингтонские соглашения стали поворотным моментом
Мирзоян: Вашингтонские соглашения стали поворотным моментом
16:29 916
Азербайджанские солдаты создадут кордон между ХАМАС и Израилем
Азербайджанские солдаты создадут кордон между ХАМАС и Израилем
14:06 3982
Давление, ракеты и санкции: Зеленский раскрыл путь к переговорам с Путиным
Давление, ракеты и санкции: Зеленский раскрыл путь к переговорам с Путиным
15:25 1911

