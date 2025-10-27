Алиева и Эрдогана пригласили в Ереван

Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган приглашены в Ереван для участия в VIII саммите Европейского политического сообщества, который пройдет весной следующего года. Об этом сообщил журналистам министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

По его словам, приглашение пока носит устный характер.

Европейское политическое сообщество — площадка для диалога между странами Европы, созданная в 2022 году. Цель объединения — обсуждение общих политических и экономических вопросов вне рамок Европейского союза.