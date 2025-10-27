USD 1.7000
Трамп наехал на Путина
Трамп наехал на Путина

Сюрприз от Китая и США обвалил золото

17:18 1607

Мировые цены на золото снижаются в понедельник, 27 октября, примерно до $4050 за тройскую унцию, теряя 2,13%, свидетельствуют данные торгов. По информации Investing, на минимуме актив дешевел в понедельник до $4028,21.

Таким образом, за 10 дней, с момента, когда стоимость актива вплотную подходила к $4400 за унцию, она снизилась почти на 10%.

По мнению экспертов, на которых ссылается Интерфакс, новое снижение цен вызвано реакцией рынков на сюрприз, которым стала для них перспектива скорого заключения торгового соглашения между США и Китаем. На нее указал накануне глава американского Минфина Скотт Бессент.

Именно обострение торговой войны двух ведущих экономик мира разогнало цены на золото до новых рекордных высот в середине октября. Теперь Бессент, который и ранее допускал разрядку в противостоянии, поделился, что «рамочное соглашение» готово для скорой встречи глав двух государств на саммите АТЭС.

До этого эксперты связывали начавшуюся коррекцию стоимости драгметалла с его «перекупленностью». При этом аналитики Bank of America допускали подорожание золота в 2026 году до $5000 за унцию, а серебра — до $65. 

