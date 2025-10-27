USD 1.7000
Трамп наехал на Путина
Трамп наехал на Путина

«Буревестник» взлетел с Новой Земли

Подтверждает разведка Норвегии
17:32 1521

Норвежская военная разведка сообщила, что Россия на прошлой неделе испытала крылатую ракету большой дальности «Буревестник» с ядерной энергоустановкой, запуск которой был произведен с архипелага Новая Земля в Баренцевом море. Об этом сообщает The Insider.

Ранее Москва объявила об «успешном» испытании ракеты 9М730, однако место запуска не уточнялось.

По данным начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова, 21 октября «Буревестник» преодолел около 14 тыс. км и находился в полете примерно 15 часов. Это не первая попытка испытаний: с момента разработки Россия провела как минимум 15 запусков, из которых только два американская разведка признала частично успешными. Предыдущее испытание состоялось в 2023 году, и тогда российский президент Владимир Путин также объявлял о его успехе.

Издание утверждает, что в августе 2019 года на полигоне у поселка Нёнокса в Архангельской области произошел взрыв, после которого в регионе кратковременно повысился радиационный фон. Семеро специалистов «Росатома» и Минобороны погибли – пятеро на месте, еще двое скончались позже от острой лучевой болезни. Официально власти говорили о взрыве жидкостного реактивного двигателя с радиоизотопным источником, однако международные эксперты на основе спутниковых данных пришли к выводу, что происшествие связано именно с испытаниями «Буревестника». После этой трагедии Россия временно приостановила запуски.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Путину стоит сосредоточиться на завершении войны в Украине, а не на испытаниях ракет, комментируя сообщения о запуске «Буревестника» во время полета в Азию.

Счетная палата провела аудит COP29 и осталась довольна
Счетная палата провела аудит COP29 и осталась довольна
19:18 15
Бакинскому Остапу Бендеру потребовали дать 8 лет
Бакинскому Остапу Бендеру потребовали дать 8 лет
19:12 177
Пропагандисты обвинили главу Генштаба России во лжи
Пропагандисты обвинили главу Генштаба России во лжи
18:46 895
Алиева и Эрдогана пригласили в Ереван
Алиева и Эрдогана пригласили в Ереван
17:08 3425
Кровавый инцидент в Черногории: задержаны десятки азербайджанцев
Кровавый инцидент в Черногории: задержаны десятки азербайджанцев обновлено 18:28
18:28 4279
Sos! Азербайджанские моряки могли утонуть в Индийском океане
Sos! Азербайджанские моряки могли утонуть в Индийском океане все еще актуально
15:39 3034
Папоян: Азербайджан с Арменией не соперники, а...
Папоян: Азербайджан с Арменией не соперники, а... ОБНОВЛЕНО 19:01
19:01 1614
Ильхам Алиев отозвал ряд послов и назначил новых
Ильхам Алиев отозвал ряд послов и назначил новых
16:53 2559
Мирзоян: Вашингтонские соглашения стали поворотным моментом
Мирзоян: Вашингтонские соглашения стали поворотным моментом
16:29 916
Азербайджанские солдаты создадут кордон между ХАМАС и Израилем
Азербайджанские солдаты создадут кордон между ХАМАС и Израилем
14:06 3982
Давление, ракеты и санкции: Зеленский раскрыл путь к переговорам с Путиным
Давление, ракеты и санкции: Зеленский раскрыл путь к переговорам с Путиным
15:25 1911

