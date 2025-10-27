«Буревестник» взлетел с Новой Земли

Норвежская военная разведка сообщила, что Россия на прошлой неделе испытала крылатую ракету большой дальности «Буревестник» с ядерной энергоустановкой, запуск которой был произведен с архипелага Новая Земля в Баренцевом море. Об этом сообщает The Insider.

Ранее Москва объявила об «успешном» испытании ракеты 9М730, однако место запуска не уточнялось.

По данным начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова, 21 октября «Буревестник» преодолел около 14 тыс. км и находился в полете примерно 15 часов. Это не первая попытка испытаний: с момента разработки Россия провела как минимум 15 запусков, из которых только два американская разведка признала частично успешными. Предыдущее испытание состоялось в 2023 году, и тогда российский президент Владимир Путин также объявлял о его успехе.

Издание утверждает, что в августе 2019 года на полигоне у поселка Нёнокса в Архангельской области произошел взрыв, после которого в регионе кратковременно повысился радиационный фон. Семеро специалистов «Росатома» и Минобороны погибли – пятеро на месте, еще двое скончались позже от острой лучевой болезни. Официально власти говорили о взрыве жидкостного реактивного двигателя с радиоизотопным источником, однако международные эксперты на основе спутниковых данных пришли к выводу, что происшествие связано именно с испытаниями «Буревестника». После этой трагедии Россия временно приостановила запуски.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Путину стоит сосредоточиться на завершении войны в Украине, а не на испытаниях ракет, комментируя сообщения о запуске «Буревестника» во время полета в Азию.