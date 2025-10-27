USD 1.7000
EUR 1.9763
RUB 2.1317
Трамп наехал на Путина
Трамп наехал на Путина

Путин денонсировал соглашение с Америкой

17:34 1653

Президент РФ Владимир Путин денонсировал соглашение с США, в рамках которого страны обязались утилизировать по 34 тонны плутония, не являющегося более необходимым для целей обороны.

Соответствующий закон был принят Госдумой 8 октября и одобрен Советом Федерации 22 октября. Помимо соглашения, денонсируются все сопутствующие ему протоколы.

Соглашение между Россией и США по оружейному плутонию было заключено в 2000 году и ратифицировано в 2011-м. Оно предполагало, что страны утилизируют по 34 тонны оружейного плутония, который больше не нужен для оборонных целей. Начать утилизацию предполагалось с 2018 года. Действие соглашения по утилизации плутония было остановлено указом президента РФ в октябре 2016 года. Власти РФ обосновали это «возникновением угрозы стратегической стабильности в результате недружественных действий США в отношении РФ», а также неспособностью США обеспечить выполнение принятых обязательств по утилизации избыточного оружейного плутония.

Для возобновления действия соглашения по утилизации плутония Россия в 2016 году выдвинула ряд требований. Они включали в себя: снятие всех наложенных на тот момент на РФ санкций; компенсацию причиненного ограничительными мерами ущерба; сокращение военной инфраструктуры и численности контингента США в странах, вступивших в НАТО после 1 сентября 2000 года, до уровня, который был на момент подписания соглашения. США требования РФ выполнять не стали.

Счетная палата провела аудит COP29 и осталась довольна
Счетная палата провела аудит COP29 и осталась довольна
19:18 18
Бакинскому Остапу Бендеру потребовали дать 8 лет
Бакинскому Остапу Бендеру потребовали дать 8 лет
19:12 181
Пропагандисты обвинили главу Генштаба России во лжи
Пропагандисты обвинили главу Генштаба России во лжи
18:46 904
Алиева и Эрдогана пригласили в Ереван
Алиева и Эрдогана пригласили в Ереван
17:08 3428
Кровавый инцидент в Черногории: задержаны десятки азербайджанцев
Кровавый инцидент в Черногории: задержаны десятки азербайджанцев обновлено 18:28
18:28 4285
Sos! Азербайджанские моряки могли утонуть в Индийском океане
Sos! Азербайджанские моряки могли утонуть в Индийском океане все еще актуально
15:39 3036
Папоян: Азербайджан с Арменией не соперники, а...
Папоян: Азербайджан с Арменией не соперники, а... ОБНОВЛЕНО 19:01
19:01 1615
Ильхам Алиев отозвал ряд послов и назначил новых
Ильхам Алиев отозвал ряд послов и назначил новых
16:53 2559
Мирзоян: Вашингтонские соглашения стали поворотным моментом
Мирзоян: Вашингтонские соглашения стали поворотным моментом
16:29 916
Азербайджанские солдаты создадут кордон между ХАМАС и Израилем
Азербайджанские солдаты создадут кордон между ХАМАС и Израилем
14:06 3982
Давление, ракеты и санкции: Зеленский раскрыл путь к переговорам с Путиным
Давление, ракеты и санкции: Зеленский раскрыл путь к переговорам с Путиным
15:25 1913

