Путин денонсировал соглашение с Америкой

Соглашение между Россией и США по оружейному плутонию было заключено в 2000 году и ратифицировано в 2011-м. Оно предполагало, что страны утилизируют по 34 тонны оружейного плутония, который больше не нужен для оборонных целей. Начать утилизацию предполагалось с 2018 года. Действие соглашения по утилизации плутония было остановлено указом президента РФ в октябре 2016 года. Власти РФ обосновали это «возникновением угрозы стратегической стабильности в результате недружественных действий США в отношении РФ», а также неспособностью США обеспечить выполнение принятых обязательств по утилизации избыточного оружейного плутония.

Для возобновления действия соглашения по утилизации плутония Россия в 2016 году выдвинула ряд требований. Они включали в себя: снятие всех наложенных на тот момент на РФ санкций; компенсацию причиненного ограничительными мерами ущерба; сокращение военной инфраструктуры и численности контингента США в странах, вступивших в НАТО после 1 сентября 2000 года, до уровня, который был на момент подписания соглашения. США требования РФ выполнять не стали.