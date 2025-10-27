Израиль еще раз: турецких военных в Газе не будет

Израиль не допустит присутствия турецких вооруженных сил в секторе Газа в рамках мирного плана президента США Дональда Трампа, заявил в понедельник, 27 октября, министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар, который находится с визитом в Будапеште.

Как пишет Reuters, план президента США предусматривает размещение международных сил в секторе Газа для обеспечения прекращения огня, которое вступило в силу в этом месяце, завершив двухлетнюю войну между Израилем и ХАМАС.

«Страны, которые хотят или готовы направить вооруженные силы, должны быть, по крайней мере, справедливы по отношению к Израилю», — заявил Саар на пресс-конференции в Будапеште.

По словам главы МИД Израиля, Турция «заняла враждебную позицию по отношению к Израилю. Поэтому для нас неразумно позволять их вооруженным силам появляться в секторе Газа, и мы с этим не согласны. Мы заявили об этом нашим американским друзьям».