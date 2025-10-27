USD 1.7000
EUR 1.9763
RUB 2.1317
Трамп наехал на Путина
Трамп наехал на Путина

Израиль еще раз: турецких военных в Газе не будет

17:55 618

Израиль не допустит присутствия турецких вооруженных сил в секторе Газа в рамках мирного плана президента США Дональда Трампа, заявил в понедельник, 27 октября, министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар, который находится с визитом в Будапеште.

Как пишет Reuters, план президента США предусматривает размещение международных сил в секторе Газа для обеспечения прекращения огня, которое вступило в силу в этом месяце, завершив двухлетнюю войну между Израилем и ХАМАС.

«Страны, которые хотят или готовы направить вооруженные силы, должны быть, по крайней мере, справедливы по отношению к Израилю», — заявил Саар на пресс-конференции в Будапеште.

По словам главы МИД Израиля, Турция «заняла враждебную позицию по отношению к Израилю. Поэтому для нас неразумно позволять их вооруженным силам появляться в секторе Газа, и мы с этим не согласны. Мы заявили об этом нашим американским друзьям».

Счетная палата провела аудит COP29 и осталась довольна
Счетная палата провела аудит COP29 и осталась довольна
19:18 19
Бакинскому Остапу Бендеру потребовали дать 8 лет
Бакинскому Остапу Бендеру потребовали дать 8 лет
19:12 184
Пропагандисты обвинили главу Генштаба России во лжи
Пропагандисты обвинили главу Генштаба России во лжи
18:46 907
Алиева и Эрдогана пригласили в Ереван
Алиева и Эрдогана пригласили в Ереван
17:08 3429
Кровавый инцидент в Черногории: задержаны десятки азербайджанцев
Кровавый инцидент в Черногории: задержаны десятки азербайджанцев обновлено 18:28
18:28 4290
Sos! Азербайджанские моряки могли утонуть в Индийском океане
Sos! Азербайджанские моряки могли утонуть в Индийском океане все еще актуально
15:39 3036
Папоян: Азербайджан с Арменией не соперники, а...
Папоян: Азербайджан с Арменией не соперники, а... ОБНОВЛЕНО 19:01
19:01 1616
Ильхам Алиев отозвал ряд послов и назначил новых
Ильхам Алиев отозвал ряд послов и назначил новых
16:53 2559
Мирзоян: Вашингтонские соглашения стали поворотным моментом
Мирзоян: Вашингтонские соглашения стали поворотным моментом
16:29 916
Азербайджанские солдаты создадут кордон между ХАМАС и Израилем
Азербайджанские солдаты создадут кордон между ХАМАС и Израилем
14:06 3983
Давление, ракеты и санкции: Зеленский раскрыл путь к переговорам с Путиным
Давление, ракеты и санкции: Зеленский раскрыл путь к переговорам с Путиным
15:25 1913

