Ереван и Баку обсуждают столицу для встречи «3+3»

Армения придает важное значение региональной платформе «3+3» (Азербайджан, Армения, Грузия - Россия, Турция, Иран), и с Азербайджаном ведется диалог для определения столицы проведения следующей встречи в этом формате. Об этом в беседе с журналистами заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян, касаясь деятельности формата «3+3», передает ТАСС.

«Что касается формата «3+3», то у нас уже были поводы говорить о том, что мы придаем важность этому формату. В целом мы говорим о европейской интеграции, являемся частью Евразийского экономического союза, но не менее важны для нас отношения с нашими соседями. Безусловно, формат «3+3» с этой точки зрения остается важным для нас», - сказал Мирзоян.

Касаясь следующей встречи в этом формате, он констатировал, что вопрос имеет технический характер. Мирзоян напомнил, что после проведения встреч в столицах остальных участников этой региональной платформы встал вопрос проведения мероприятия либо в Армении, либо в Азербайджане.

«Мы сейчас с Азербайджаном обсуждаем очередность проведения встреч. Естественно, как только вопрос касается нас и Азербайджана, все рассматривается под микроскопом и, хотим мы или нет, увязывается с вопросом армяно-азербайджанской нормализации, надеюсь, что в обозримом будущем будет найдено решение», - отметил глава МИД Армении.

С инициативой шестистороннего формата сотрудничества по Южному Кавказу выступили в конце 2020 года лидеры Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган. Россия и Иран приветствовали эту идею, Армения также присоединилась к участникам формата.

