Премьер Великобритании прилетел в Анкару

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибыл в Турцию, сообщает Anadolu.
Стармера на авиабазе Мюртед встречал министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер.
Вместе со Стармером в Турцию прибыли министр обороны Великобритании Джон Хили и командующий ВВС генерал-полковник Харв Смит.
Агентство отмечает, что британский премьер в ходе встречи с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом проинформирует его о ходе переговоров между Турцией и Великобританией по поводу закупки истребителей Eurofighter Typhoon.