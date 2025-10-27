Папоян: Азербайджан с Арменией не соперники, а...

«Мы не соперники, а страны, которые могут продавать друг другу различные товары», — подчеркнул министр.

Азербайджан и Армения не являются конкурентами во внешней торговле, наоборот, они могут взаимно дополнять друг друга. Как пишут армянские СМИ, об этом заявил министр экономики Армении Геворк Папоян.

Армения заинтересована в импорте товаров из Азербайджана. Об этом заявил министр экономики Армении Геворк Папоян, комментируя вопрос о перспективах развития торговых отношений двух стран.

Он отметил, что вместе с соавтором подготовил статью о перспективах торговли двух стран, которая в ближайшее время будет опубликована в одном из научных журналов.

«В частности, мы показали, что значительная часть экспорта Азербайджана соответствует нашим потребностям в импорте, и наоборот. То есть мы можем продавать друг другу многие товары», - подчеркнул министр.

Что касается торговли Армении с Турцией, то ее объем может вырасти до $750-800 млн в год (по сравнению с $336 млн за 2024 год), сказал Папоян.