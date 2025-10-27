ПФЛ нашла спонсора для Кубка Азербайджана

Сегодня в бакинском отеле Ritz Carlton состоялась церемония подписания спонсорского соглашения между Профессиональной футбольной лигой (ПФЛ) и брендом Bizon, принадлежащем компании Aurora Group.

В мероприятии приняли участие президент ПФЛ Эльхан Самедов, президент Aurora Group Джейхун Аббасов, генеральный директор Ильхам Маруфов, директор по медиа и маркетингу ПФЛ Сенан Абдуллаев, а также другие официальные лица обеих организаций, представители футбольной общественности и СМИ.

Открывая мероприятие вступительной речью, ведущий Исмаил Абдуллаев предоставил информацию об обеих организациях. Было отмечено, что руководство АФФА создало широкие возможности для привлечения дополнительного финансирования в футбол и оказывает этому всестороннюю поддержку.

Затем выступил президент Aurora Group Джейхун Аббасов. Рассказав о бренде Bizon, Аббасов подчеркнул важность соглашения и значимость азербайджанского футбола для Bizon как национального бренда.

Затем директор ПФЛ по медиа и маркетингу Сенан Абдуллаев рассказал о пути к сотрудничеству, важности соглашения для обеих сторон. Было отмечено, что Кубок Азербайджана, который в последние годы расширился и проводится с участием 34 команд со всей страны, является самым массовым профессиональным футбольным соревнованием в Азербайджане.

Далее последовала церемония подписания. По соглашению, напиток Bizon будет участвовать в финансовой поддержке Кубка Азербайджана в качестве официального титульного спонсора, а сам турнир будет отныне называться Bizon Azerbaijan Cup.

В свою очередь ПФЛ предоставит спонсору рекламные и промо-возможности.

Благодаря этому соглашению у Кубка Азербайджана по футболу после долгого перерыва появился генеральный спонсор.