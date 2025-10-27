Пропагандисты обвинили главу Генштаба России во лжи

Накануне генерал отчитался президенту России Владимиру Путину, что российские войска, двигающиеся по сходящимся направлениям, якобы окружили группу из 31 украинского батальона (до 5500 бойцов ВСУ) в покровско-мирноградской агломерации в так называемой «ДНР», которую приказано «уничтожить». Также он утверждал, что ВС РФ якобы окружили Купянск, взяв в кольцо 18 украинских батальонов, захватили более 70% Волчанска и ряд других населенных пунктов на харьковском направлении.

Телеграм-канал «Военный Осведомитель», реагируя на отчет Герасимова, заявил, что об окружении ВСУ в Покровске речи не идет, так как расстояние между «клиньями» российских войск к западу и северу от города достигает нескольких километров. Такой же вывод делает Z-канал «Курсы тактической медицины»: «Так окружили, что между флангами [наступающей группировки] почти 6 км».

Военкоры также подчеркивают, что факт взятия Россией под огневой контроль логистических путей к Покровску не означает окружения ВСУ в этом районе, так как снабжение относительно небольших украинских сил, обороняющихся, по их данным, небольшими группами, осуществляется с помощью грузовых дронов и проходимых автомобилей.

«Возможно, Герасимов со своими бравурными докладами «в кредит» просто очередной раз бежит впереди паровоза, ожидая, что реальная ситуация на земле вскоре догонит его отчеты», — написал «Военный Осведомитель».

Заявления Герасимова не подтверждают и в американском Институте изучения войны (ISW). Согласно выводам аналитиков, с уверенностью можно говорить лишь о захвате российскими силами примерно 23% Волчанска.

Также «ограниченное количество российских сил» зафиксированы в восточной части Константиновки (Донецкая область). «Кремль также представляет захват небольших населенных пунктов, не имеющих оперативного значения, как крупные успехи… Площадь Дроновки составляет менее 6 кв. км, а Плещеевки — менее 4 кв. км. В обоих случаях до войны проживало около 600 человек», — отмечает ISW.

Заявления руководства РФ о победах на фронте представляют собой одну из форм информационной войны Кремля, подчеркивают аналитики. Ее цель — представить победу РФ как неизбежную, чтобы заставить Украину и Запад «немедленно уступить требованиям России».