Европа будет рассматривать турецкие банки «под лупой»

Турецкие банки могут оказаться под мониторингом и давлением со стороны ЕС. Ранее Евросоюз принял 19-й пакет санкций против России.

«Банки или компании в Турции, ведущие операции с российской стороной, могут попасть под мониторинг или косвенное давление. Поэтому турецким бизнес-кругам стоит быть готовыми к росту комплаенс-рисков и дополнительным проверкам», - сказал российским журналистам источник в государственном финансовом секторе Турции, комментируя вопрос о возможных рисках для турецкого банковского сектора.

По словам собеседника журналистов, Анкара фиксирует косвенные сигналы из Брюсселя, свидетельствующие о планах усилить контроль над финансовыми транзакциями.

Счетная палата провела аудит COP29 и осталась довольна
Счетная палата провела аудит COP29 и осталась довольна
19:18 28
Бакинскому Остапу Бендеру потребовали дать 8 лет
Бакинскому Остапу Бендеру потребовали дать 8 лет
19:12 197
Пропагандисты обвинили главу Генштаба России во лжи
Пропагандисты обвинили главу Генштаба России во лжи
18:46 926
Алиева и Эрдогана пригласили в Ереван
Алиева и Эрдогана пригласили в Ереван
17:08 3438
Кровавый инцидент в Черногории: задержаны десятки азербайджанцев
Кровавый инцидент в Черногории: задержаны десятки азербайджанцев обновлено 18:28
18:28 4310
Sos! Азербайджанские моряки могли утонуть в Индийском океане
Sos! Азербайджанские моряки могли утонуть в Индийском океане все еще актуально
15:39 3039
Папоян: Азербайджан с Арменией не соперники, а...
Папоян: Азербайджан с Арменией не соперники, а... ОБНОВЛЕНО 19:01
19:01 1626
Ильхам Алиев отозвал ряд послов и назначил новых
Ильхам Алиев отозвал ряд послов и назначил новых
16:53 2561
Мирзоян: Вашингтонские соглашения стали поворотным моментом
Мирзоян: Вашингтонские соглашения стали поворотным моментом
16:29 917
Азербайджанские солдаты создадут кордон между ХАМАС и Израилем
Азербайджанские солдаты создадут кордон между ХАМАС и Израилем
14:06 3985
Давление, ракеты и санкции: Зеленский раскрыл путь к переговорам с Путиным
Давление, ракеты и санкции: Зеленский раскрыл путь к переговорам с Путиным
15:25 1915

