Европа будет рассматривать турецкие банки «под лупой»

Турецкие банки могут оказаться под мониторингом и давлением со стороны ЕС. Ранее Евросоюз принял 19-й пакет санкций против России.

«Банки или компании в Турции, ведущие операции с российской стороной, могут попасть под мониторинг или косвенное давление. Поэтому турецким бизнес-кругам стоит быть готовыми к росту комплаенс-рисков и дополнительным проверкам», - сказал российским журналистам источник в государственном финансовом секторе Турции, комментируя вопрос о возможных рисках для турецкого банковского сектора.

По словам собеседника журналистов, Анкара фиксирует косвенные сигналы из Брюсселя, свидетельствующие о планах усилить контроль над финансовыми транзакциями.