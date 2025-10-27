Бакинскому Остапу Бендеру потребовали дать 8 лет

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось судебное заседание по уголовному делу в отношении председателя «Нового общественного совета» Рамиля Шукюрова, его заместителя по работе с ветеранами и инвалидами войны Кероглу Ибрагимова, знакомой Диляфруз Мустафаевой и Эльчина Асланлы.

Как сообщает haqqin.az, на процессе под председательством судьи Айгюн Курбановой государственный обвинитель выступил с речью и предложил назначить наказание:

— Рамилю Шукюрову — 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определённые должности сроком на 2 года 6 месяцев;

— Кероглу Ибрагимову — 7 лет 6 месяцев лишения свободы с лишением права занимать определённые должности сроком на 2 года;

— Диляфруз Мустафаевой — 7 лет 6 месяцев лишения свободы с учётом ранее назначенного наказания и лишением права занимать определённые должности сроком на 2 года;

— Эльчину Асланлы — 7 лет лишения свободы.

Судебное разбирательство продолжится 31 октября.

Отмечается, что в результате следственно-оперативных мероприятий, проведённых в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре, были выявлены обоснованные подозрения в том, что председатель этой незаконной организации, имеющей подразделения во многих районах и городах республики и сотни членов, Рамиль Шукюров, используя созданный ложный имидж структуры, якобы осуществляющей «общественный контроль» за деятельностью государственных органов, способной вмешиваться в их работу и имеющей связи с руководителями ведомств, совершал ряд противоправных действий в отношении граждан.

Было установлено, что Рамиль Шукюров, представляя себя и членов своей группы как лиц, способных помочь в трудоустройстве в государственные органы и учреждения, восстановлении деятельности юридических лиц, получении статуса шехида, освобождении обвиняемых по уголовным делам и подсудимых, а также в оформлении инвалидности, руководил устойчивой преступной группой, действовавшей с целью завладения денежными средствами граждан, в особенности социально уязвимых слоёв населения.

Согласно материалам дела, Шукюров вместе с заместителем — Кероглу Ибрагимовым и знакомой Диляфруз Мустафаевой, подделывая официальные документы и незаконно используя их, обманным путём завладели денежными средствами многочисленных граждан на общую сумму 219 570 манатов.

Кроме того, установлены обоснованные подозрения в том, что Шукюров, действуя заранее сговорившись со своим знакомым Эльчином Асланлы, получил часть требуемой от другого гражданина суммы в размере 100 000 манатов.

На основании собранных доказательств Рамилю Шукюрову (ранее судимому и признанному особо опасным рецидивистом), Эльчину Асланлы (также рецидивисту), Кероглу Ибрагимову и Диляфруз Мустафаевой были предъявлены окончательные обвинения по статьям:

— 178.3.1 (мошенничество, совершённое организованной группой),

— 178.3.2 (мошенничество, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере),

— 312.2 (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий или бездействия либо повторная дача взятки),

— 320.1 (подделка официальных документов),

— 320.2 (использование поддельных документов) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.