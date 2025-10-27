USD 1.7000
EUR 1.9763
RUB 2.1317
Подписаться на уведомления
Трамп наехал на Путина
Новость дня
Трамп наехал на Путина

Счетная палата провела аудит COP29 и осталась довольна

Отдел информации
19:18 842

В соответствии с Рабочим планом Счетной палаты Азербайджанской Республики на 2025 год был проведен аудит доходов и расходов в ходе подготовки и проведения международного мероприятия COP29. По результатам аудита было дано положительное заключение по финансовой отчетности, подготовленной Азербайджанской операционной компанией COP29.

Как сообщили в Счетной палате, аудит проводился с использованием методологии, соответствующей международным принципам Системы профессиональной документации ИНТОСАИ (IFPP). Процесс аудита включал в себя анализ финансовой документации, подтверждение достоверности отчетов о доходах и расходах, оценку соответствия законодательству и определение эффективности системы внутреннего контроля.

92,5% поступлений в связи с мероприятием были обеспечены за счет средств государственного бюджета, 7,5% - за счет других источников. Средства были направлены на покрытие операционных, строительных, сервисных, транспортных, маркетинговых и других необходимых расходов Операционной компании COP29 в Азербайджане, а также на выплаты по международным обязательствам.

Основная часть операционных расходов пришлась на аренду конференц-площадок (65,4%) и разработку контента (10,2%). Приобретенные долгосрочные активы (транспортные средства и оборудование) после мероприятия были переданы государственным учреждениям для использования в установленном порядке.

На этапах подготовки и реализации сторонами по договорам оказания услуг были в основном компании-нерезиденты, работающие в Турции, Германии, Израиле, США и Объединенных Арабских Эмиратах.

В аудиторском отчете, наряду с положительными сторонами финансового управления, были отмечены и аспекты, требующие совершенствования. Проведена инвентаризация приобретенных активов и обязательств, оценена возможность повторного использования долгосрочных активов, проверена полнота оформления актов приема-передачи, а также определена важность сверки информации с контрагентами.

Положительные результаты аудита свидетельствуют о том, что при организации COP29 были соблюдены принципы прозрачности, подотчетности и эффективного финансового управления.

Собиравшийся совершить теракт в синагоге Абдулла Алиев услышал свой приговор
Собиравшийся совершить теракт в синагоге Абдулла Алиев услышал свой приговор
20:39 899
Президент Молдовы о планах России по Армении
Президент Молдовы о планах России по Армении
20:29 1231
Грандиозная сделка Британии и Турции состоялась. Эрдоган в восторге
Грандиозная сделка Британии и Турции состоялась. Эрдоган в восторге обновлено 21:28
21:28 5062
Зеленский пригрозил России
Зеленский пригрозил России
20:03 2124
Кровавый инцидент в Черногории: задержаны десятки азербайджанцев
Кровавый инцидент в Черногории: задержаны десятки азербайджанцев обновлено 18:28
18:28 8017
Раввины отменили свой съезд в Баку. Что произошло?
Раввины отменили свой съезд в Баку. Что произошло? все еще актуально
16:00 5939
Мясо становится роскошью
Мясо становится роскошью
19:37 2556
Азербайджанский бизнес остался под арестом
Азербайджанский бизнес остался под арестом
19:23 2069
Счетная палата провела аудит COP29 и осталась довольна
Счетная палата провела аудит COP29 и осталась довольна
19:18 843
Бакинскому Остапу Бендеру потребовали дать 8 лет
Бакинскому Остапу Бендеру потребовали дать 8 лет
19:12 1786
Пропагандисты обвинили главу Генштаба России во лжи
Пропагандисты обвинили главу Генштаба России во лжи
18:46 3055

ЭТО ВАЖНО

Собиравшийся совершить теракт в синагоге Абдулла Алиев услышал свой приговор
Собиравшийся совершить теракт в синагоге Абдулла Алиев услышал свой приговор
20:39 899
Президент Молдовы о планах России по Армении
Президент Молдовы о планах России по Армении
20:29 1231
Грандиозная сделка Британии и Турции состоялась. Эрдоган в восторге
Грандиозная сделка Британии и Турции состоялась. Эрдоган в восторге обновлено 21:28
21:28 5062
Зеленский пригрозил России
Зеленский пригрозил России
20:03 2124
Кровавый инцидент в Черногории: задержаны десятки азербайджанцев
Кровавый инцидент в Черногории: задержаны десятки азербайджанцев обновлено 18:28
18:28 8017
Раввины отменили свой съезд в Баку. Что произошло?
Раввины отменили свой съезд в Баку. Что произошло? все еще актуально
16:00 5939
Мясо становится роскошью
Мясо становится роскошью
19:37 2556
Азербайджанский бизнес остался под арестом
Азербайджанский бизнес остался под арестом
19:23 2069
Счетная палата провела аудит COP29 и осталась довольна
Счетная палата провела аудит COP29 и осталась довольна
19:18 843
Бакинскому Остапу Бендеру потребовали дать 8 лет
Бакинскому Остапу Бендеру потребовали дать 8 лет
19:12 1786
Пропагандисты обвинили главу Генштаба России во лжи
Пропагандисты обвинили главу Генштаба России во лжи
18:46 3055
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться