Азербайджанский бизнес остался под арестом

Мера пресечения азербайджанскому бизнесмену, лидеру азербайджанской диаспоры в Воронеже Юсифу Халилову была продлена 13 октября, он остается под стражей как минимум до 15 декабря, пишут российские СМИ со ссылкой на информацию из суда. Суд при этом уточнил, что дальнейшими сведениями о судьбе предпринимателя не располагает.

«Что там дальше с ним (Халиловым)? Мы этой информацией не располагаем», – прокомментировали в суде.

Ранее сообщалось об освобождении бизнесмена. Вместе с тем Ленинский районный суд официально не подтвердил освобождение бизнесмена из СИЗО, но и не опроверг эту информацию.

Юсиф Халилов был задержан в августе по делу о взятке в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291 УК РФ), а его бизнес, включая Алексеевский рынок, неоднократно находился в центре внимания правоохранительных органов.