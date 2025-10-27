Мясо становится роскошью

USD 1.7000
19:37 2561

В последние дни на мясном рынке Азербайджана наблюдаются изменения, вызванные вспышкой ящура среди парнокопытных животных. Однако цены на местное мясо остаются стабильными, несмотря на рост импорта и колебания спроса, заявил haqqin.az эксперт по сельскому хозяйству Вахид Магеррамли.

По его словам, в Азербайджан увеличились поставки живого скота из-за рубежа — в 2,3 раза, а также возрос импорт баранины из Монголии. Однако монгольское мясо не всегда соответствует халяльным требованиям, поэтому его цена значительно ниже: если местная баранина стоит 20–22 маната, то импортная предлагается по 13 манатов за килограмм.

Кроме того, он отметил, что на рынок поступает замороженное мясо крупного рогатого скота, которое после разморозки продают как свежее — по 10–12 манатов.

«Покупатель не отличает его от местного мяса, только специалисты видят разницу. Ко всему этому в Азербайджан ввозится в больших объемах мясо из других стран», — отметил Магеррамли.

По наблюдениям экономиста, цены на местную говядину и баранину за последний месяц почти не изменились: говядина без костей стоит около 21 маната, с костями — 17,5 маната, баранина — 20 и 22 маната за килограмм соответственно.

«Высокая себестоимость производства остается главной причиной дороговизны местного мяса. Только стоимость кормов составляет 12–13 манатов в структуре цены килограмма говядины, при этом качество кормов низкое.

Из-за этого животные набирают вес медленнее. Если в развитых странах прирост массы составляет 1,5–1,7 килограмма в день, то в Азербайджане — лишь 400–500 граммов. Кроме того, поголовье скота в стране сокращается: за последние пять лет количество мелкого рогатого скота снизилось примерно на 2 миллиона голов, а крупного — на 400 тысяч», — отметил экономист.

По его прогнозу, до конца года существенного роста цен не ожидается из-за снижения покупательной способности населения.

«Хотя численность населения растет, новые рабочие места не создаются, заработная плата низкая, а мясо дорогое. Люди все чаще покупают дешевые продукты, чтобы сэкономить. Мясо в основном покупают обеспеченные люди — они потребляют его примерно в тех же объемах, что и раньше», — сказал Магеррамли.

