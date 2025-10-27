Токаев, Мирзиёев, Жапаров, Рахмон и Бердымухамедов едут в Белый дом

Президент США Дональд Трамп пригласил лидеров Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана на саммит «Центральная Азия — США» (в формате «С5+1»), который состоится в Вашингтоне 6 ноября. Саммит в таком формате станет вторым по счету в своем роде. Первый прошел в 2023 году в Нью-Йорке, на полях Генеральной Ассамблеи ООН, когда президентом США был Джо Байден. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уже направил Трампу письмо «с выражением искренней признательности» за приглашение. Лидеры Узбекистана и Кыргызстана Шавкат Мирзиёев и Садыр Жапаров также подтвердили свое участие в саммите.

Как сообщают региональные СМИ, приглашению предшествовал визит в Центральную Азию специального посланника США по Южной и Центральной Азии Серхио Гора и заместителя госсекретаря Кристофера Ландау. 25 октября они прибыли в Ташкент. Госдепартамент США сообщил, что целью визита является «обсуждение вопросов торговли и инвестиций в критически важные минеральные ресурсы и энергетику, а также развитие регионального партнерства в формате «С5+1». Американские официальные лица провели встречи в Узбекистане с министром иностранных дел Бахтиером Саиловым и представителями американских компаний, работающих в стране. Ожидается, что Гор и Ландау также посетят Казахстан. «Соединенные Штаты продолжат сотрудничество с нашими центральноазиатскими коллегами в целях укрепления отношений и расширения торговых связей. Мы рассчитываем на расширение двустороннего сотрудничества между нашими странами и празднуем десятилетие партнерства США и стран Центральной Азии в рамках дипломатической платформы формата «С5+1», — заявили ранее в Госдепартаменте. Отметим, что на прошлой неделе члены Палаты представителей американского Конгресса Сидни Кай Камлагер-Дав и Уильям Патрик Хейзенга призвали президента Трампа провести в этом году саммит с лидерами центральноазиатских стран в формате «С5+1». Они направили Трампу письмо, в котором также затронули проблему аккредитации в Казахстане журналистов «Радио Свободная Европа»/«Радио Свобода» (Азаттык).

«Ваши контакты с президентами Казахстана и Узбекистана в рамках Генеральной Ассамблеи ООН, а также встречи высокого уровня с участием госсекретаря Рубио и других высокопоставленных должностных лиц администрации подчеркнули важность Центральной Азии. 10-летие платформы [«С5+1»] — уникальная возможность углубить отношения с Центральной Азией и продвинуть стратегические цели США в регионе, включая сотрудничество в области безопасности, экономические связи, «мягкую силу» и эффективное управление. Саммит лидеров с ощутимыми результатами укрепит региональное сотрудничество и максимально раскроет дипломатический потенциал 10-й годовщины [«С5+1»], задав тон для укрепления влияния США в регионе на оставшийся период вашего президентства», — говорится в письме членов Конгресса. Республиканец Уильям Патрик Хейзенга возглавляет подкомитет Палаты представителей по Южной и Центральной Азии, демократ Камлагер-Дав входит в этот подкомитет. Следует отметить, что лидеры стран Центральной Азии — региона, где пересекаются интересы России, Китая и Запада и где идет острая геополитическая конкуренция, — стремятся извлечь из этой конкуренции максимальную выгоду, сбалансировать свою внешнюю политику и одновременно выстроить систему взаимовыгодных отношений со всеми этими сверхдержавами. В частности, после начала полномасштабной войны России против Украины активность Запада в регионе значительно возросла. Если ранее контакты в формате «С5+1» (США — Центральная Азия) в основном происходили на уровне глав внешнеполитических ведомств, то впервые в 2023 году президент Джо Байден принял лидеров стран региона в Нью-Йорке, в рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Теперь же Дональд Трамп приглашает их напрямую в Белый дом на внеочередной саммит. В рамках формата «С1+1» также проводятся саммиты между Центральной Азией и Китаем, Центральной Азией и Россией, Центральной Азией и Европейским союзом. Последний саммит Центральная Азия — Россия состоялся в середине октября в Душанбе. Первый саммит Европейский союз — Центральная Азия прошел в апреле этого года в узбекском городе Самарканде. Он вызвал широкий резонанс, поскольку ЕС взял на себя обязательство предоставить странам региона 10 миллиардов долларов прямых инвестиций и около 2 миллиардов долларов в виде грантов. Эти средства в том числе должны быть направлены на реконструкцию и развитие транспортной инфраструктуры по Срединному коридору.

Как пишет Eurasianet.org, ключевым вопросом на переговорах между президентом США и лидерами Центральной Азии, несомненно, станет тема стратегически важных минеральных ресурсов. Хотя они также будут искать помощи США в решении ряда других неотложных вопросов, включая передачу технологий, расширение культурных и образовательных обменов и управление водными ресурсами, сообщил источник, знакомый с подготовкой саммита. Сайт отмечает, что казахские и узбекские чиновники уже несколько месяцев пытаются убедить Трампа стать первым президентом США, посетившим Центральную Азию. Вместо этого Трамп, по всей видимости, стремится к домашнему преимуществу, продолжая усилия по обеспечению широкого доступа США к богатейшим запасам критически важных минеральных ресурсов Центральной Азии и сдерживанию влияния России и Китая в регионе. В настоящее время Китай доминирует в мировой цепочке поставок критически важных минеральных ресурсов. С момента прихода к власти в январе администрация Трампа уделяла первостепенное внимание вопросу критически важных полезных ископаемых в своем дипломатическом взаимодействии с государствами Центральной Азии. «Государства Центральной Азии, стремящиеся диверсифицировать свои геополитические и торговые возможности, намерены расширить сотрудничество с Соединенными Штатами в области разведки, добычи, переработки и экспорта редкоземельных металлов и других критически важных минералов», — сообщают хорошо информированные источники в Центральной Азии. Несмотря на то, что представители администрации Трампа неоднократно заявляли о заинтересованности в развитии торговли критически важными минералами, конкретных шагов в этом направлении предпринято мало. Центральноазиатские страны ожидают, что по итогам саммита они получат четкую картину инвестиционных обязательств как со стороны администрации Трампа, так и со стороны американских частных корпораций. Сообщается, что администрация Трампа уже поддерживает усилия американской корпорации по разработке крупных месторождений вольфрама в Казахстане. Однако государства Центральной Азии стремятся развивать гораздо больше конкретных проектов. Наряду с критически важным вопросом о полезных ископаемых ожидается, что государства Центральной Азии, особенно Казахстан и Узбекистан, будут добиваться от США принятия обязательств по обеспечению полного кадрового обеспечения и оптимального функционирования системы экспортного контроля, что будет способствовать быстрой передаче технологий, используемых в различных секторах экономики. Этим летом появились сообщения о том, что из-за тупиковой ситуации в Министерстве торговли США выдача экспортных лицензий затормозилась.