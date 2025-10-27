Токаев, Мирзиёев, Жапаров, Рахмон и Бердымухамедов едут в Белый дом

Президент США Дональд Трамп пригласил лидеров Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана на саммит «Центральная Азия — США» (в формате «С5+1»), который состоится в Вашингтоне 6 ноября.
Саммит в таком формате станет вторым по счету в своем роде. Первый прошел в 2023 году в Нью-Йорке, на полях Генеральной Ассамблеи ООН, когда президентом США был Джо Байден.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уже направил Трампу письмо «с выражением искренней признательности» за приглашение. Лидеры Узбекистана и Кыргызстана Шавкат Мирзиёев и Садыр Жапаров также подтвердили свое участие в саммите.
Как сообщают региональные СМИ, приглашению предшествовал визит в Центральную Азию специального посланника США по Южной и Центральной Азии Серхио Гора и заместителя госсекретаря Кристофера Ландау. 25 октября они прибыли в Ташкент. Госдепартамент США сообщил, что целью визита является «обсуждение вопросов торговли и инвестиций в критически важные минеральные ресурсы и энергетику, а также развитие регионального партнерства в формате «С5+1».
Американские официальные лица провели встречи в Узбекистане с министром иностранных дел Бахтиером Саиловым и представителями американских компаний, работающих в стране. Ожидается, что Гор и Ландау также посетят Казахстан.
«Соединенные Штаты продолжат сотрудничество с нашими центральноазиатскими коллегами в целях укрепления отношений и расширения торговых связей. Мы рассчитываем на расширение двустороннего сотрудничества между нашими странами и празднуем десятилетие партнерства США и стран Центральной Азии в рамках дипломатической платформы формата «С5+1», — заявили ранее в Госдепартаменте.
Отметим, что на прошлой неделе члены Палаты представителей американского Конгресса Сидни Кай Камлагер-Дав и Уильям Патрик Хейзенга призвали президента Трампа провести в этом году саммит с лидерами центральноазиатских стран в формате «С5+1». Они направили Трампу письмо, в котором также затронули проблему аккредитации в Казахстане журналистов «Радио Свободная Европа»/«Радио Свобода» (Азаттык).
«Ваши контакты с президентами Казахстана и Узбекистана в рамках Генеральной Ассамблеи ООН, а также встречи высокого уровня с участием госсекретаря Рубио и других высокопоставленных должностных лиц администрации подчеркнули важность Центральной Азии. 10-летие платформы [«С5+1»] — уникальная возможность углубить отношения с Центральной Азией и продвинуть стратегические цели США в регионе, включая сотрудничество в области безопасности, экономические связи, «мягкую силу» и эффективное управление. Саммит лидеров с ощутимыми результатами укрепит региональное сотрудничество и максимально раскроет дипломатический потенциал 10-й годовщины [«С5+1»], задав тон для укрепления влияния США в регионе на оставшийся период вашего президентства», — говорится в письме членов Конгресса.
Республиканец Уильям Патрик Хейзенга возглавляет подкомитет Палаты представителей по Южной и Центральной Азии, демократ Камлагер-Дав входит в этот подкомитет.
Следует отметить, что лидеры стран Центральной Азии — региона, где пересекаются интересы России, Китая и Запада и где идет острая геополитическая конкуренция, — стремятся извлечь из этой конкуренции максимальную выгоду, сбалансировать свою внешнюю политику и одновременно выстроить систему взаимовыгодных отношений со всеми этими сверхдержавами.
В частности, после начала полномасштабной войны России против Украины активность Запада в регионе значительно возросла. Если ранее контакты в формате «С5+1» (США — Центральная Азия) в основном происходили на уровне глав внешнеполитических ведомств, то впервые в 2023 году президент Джо Байден принял лидеров стран региона в Нью-Йорке, в рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Теперь же Дональд Трамп приглашает их напрямую в Белый дом на внеочередной саммит.
В рамках формата «С1+1» также проводятся саммиты между Центральной Азией и Китаем, Центральной Азией и Россией, Центральной Азией и Европейским союзом. Последний саммит Центральная Азия — Россия состоялся в середине октября в Душанбе. Первый саммит Европейский союз — Центральная Азия прошел в апреле этого года в узбекском городе Самарканде. Он вызвал широкий резонанс, поскольку ЕС взял на себя обязательство предоставить странам региона 10 миллиардов долларов прямых инвестиций и около 2 миллиардов долларов в виде грантов. Эти средства в том числе должны быть направлены на реконструкцию и развитие транспортной инфраструктуры по Срединному коридору.
Как пишет Eurasianet.org, ключевым вопросом на переговорах между президентом США и лидерами Центральной Азии, несомненно, станет тема стратегически важных минеральных ресурсов.
Хотя они также будут искать помощи США в решении ряда других неотложных вопросов, включая передачу технологий, расширение культурных и образовательных обменов и управление водными ресурсами, сообщил источник, знакомый с подготовкой саммита.
Сайт отмечает, что казахские и узбекские чиновники уже несколько месяцев пытаются убедить Трампа стать первым президентом США, посетившим Центральную Азию. Вместо этого Трамп, по всей видимости, стремится к домашнему преимуществу, продолжая усилия по обеспечению широкого доступа США к богатейшим запасам критически важных минеральных ресурсов Центральной Азии и сдерживанию влияния России и Китая в регионе. В настоящее время Китай доминирует в мировой цепочке поставок критически важных минеральных ресурсов.
С момента прихода к власти в январе администрация Трампа уделяла первостепенное внимание вопросу критически важных полезных ископаемых в своем дипломатическом взаимодействии с государствами Центральной Азии.
«Государства Центральной Азии, стремящиеся диверсифицировать свои геополитические и торговые возможности, намерены расширить сотрудничество с Соединенными Штатами в области разведки, добычи, переработки и экспорта редкоземельных металлов и других критически важных минералов», — сообщают хорошо информированные источники в Центральной Азии.
Несмотря на то, что представители администрации Трампа неоднократно заявляли о заинтересованности в развитии торговли критически важными минералами, конкретных шагов в этом направлении предпринято мало. Центральноазиатские страны ожидают, что по итогам саммита они получат четкую картину инвестиционных обязательств как со стороны администрации Трампа, так и со стороны американских частных корпораций.
Сообщается, что администрация Трампа уже поддерживает усилия американской корпорации по разработке крупных месторождений вольфрама в Казахстане. Однако государства Центральной Азии стремятся развивать гораздо больше конкретных проектов.
Наряду с критически важным вопросом о полезных ископаемых ожидается, что государства Центральной Азии, особенно Казахстан и Узбекистан, будут добиваться от США принятия обязательств по обеспечению полного кадрового обеспечения и оптимального функционирования системы экспортного контроля, что будет способствовать быстрой передаче технологий, используемых в различных секторах экономики. Этим летом появились сообщения о том, что из-за тупиковой ситуации в Министерстве торговли США выдача экспортных лицензий затормозилась.
В частности, для казахских чиновников саммит усиливает ожидания, что администрация Трампа даст им твердое обещание работать с Конгрессом, в котором преобладают республиканцы, над отменой торговых ограничений - поправкой Джексона-Вэника и предоставлением Казахстану постоянного статуса наибольшего благоприятствования в торговле. Поправка Джексона-Вэника, рассматриваемая как устаревшее наследие холодной войны, давно является «больным местом» для Астаны в отношениях с Соединенными Штатами. Официальные лица Казахстана заявляют, что отмена поправки Джексона-Вэника «выведет отношения формата «С5+1» на новый уровень» и станет «историческим достижением» для администрации Трампа.
Чиновники стран Центральной Азии также хотели бы, чтобы саммит активизировал культурные и образовательные обмены с США, включая расширение программы Корпуса мира в регионе. Региональные правительства считают, что образовательные обмены могут подкрепить их собственные усилия по развитию местного управленческого потенциала. В Центральной Азии необходимо больше подготовленных специалистов, чтобы соответствовать амбициозным планам правительств по экономическим реформам и развитию собственного производства, горнодобывающей промышленности, а также искусственного интеллекта/ИТ-секторов.
Управление водными ресурсами также может стать одним из пунктов повестки дня вашингтонского саммита. Лидеры Центральной Азии все больше осознают важность совместных действий по решению водных проблем, которые грозят подорвать усилия по экономическому развитию и вызвать социальные потрясения.
Например, Казахстан будет обращаться к Вашингтону за помощью в решении проблемы снижения уровня Каспийского моря. Падение уровня воды в море представляет собой серьезную проблему для развития поддерживаемого США торгового маршрута «Срединный коридор». Грузовым судам, курсирующим по морю, теперь приходится перевозить грузы, не соответствующие норме вместимости, чтобы получить доступ к некоторым ключевым портам, в частности, к казахстанскому порту Актау.
На этой неделе члены американского Конгресса призвали президента США Дональда Трампа провести в этом году саммит с лидерами центральноазиатских стран, чтобы «продвинуть стратегические цели США в регионе, включая сотрудничество в области безопасности, экономические связи, «мягкую силу» и эффективное управление».
Центральная Азия, зажатая между Россией и Китаем и зависящая экономически от двух этих крупных соседних держав, пытается балансировать во внешней политике, заявляя о многовекторности.
Внимание игроков к региону возросло после военного вторжения Москвы в Украину — во многом из-за богатых залежей природных ресурсов в Центральной Азии, в том числе запасов редкоземельных элементов, которые необходимы для производства высокотехнологичной продукции.
Страны Запада, в частности Европейского союза, проявляют также интерес к транзитному потенциалу региона. С 2022 по 2024 год грузовые перевозки из Китая в Европу по Транскаспийскому маршруту (Срединному коридору, который проходит через Центральную Азию и Южный Кавказ в обход России) выросли втрое — с 1,5 миллиона тонн до 4,5 миллиона.