Зеленский пригрозил России

Президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку с командованием ВСУ, в ходе которой обсудил «расширение географии» дальнобойных ударов вглубь России. Соответствующая публикация появилась в его телеграм-канале.
По его словам, главной тематикой встречи стали способности для дальнобойных санкций против России. Он заявил, что нефтеперерабатывающая отрасль России якобы платит ощутимую цену и будет платить еще большую.
«Определили задачи для расширения географии применения нашей дальнобойности», — написал Зеленский.