Собиравшийся совершить теракт в синагоге Абдулла Алиев услышал свой приговор

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось разбирательство по делу Абдуллы Алиева, обвиняемого в попытке совершения теракта в синагоге.

Как сообщает haqqin.az, процесс проходил под председательством судьи Айгюн Гурбановой. На заседании выступил адвокат подсудимого, который попросил оправдать его подзащитного. В последнем слове Абдулла Алиев заявил, что сожалеет о содеянном. Однако суд отклонил ходатайство защиты и вынес приговор: Алиев приговорен к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении строгого режима.

Согласно материалам дела, он признан виновным по статьям Уголовного кодекса Азербайджана — 28, 214.2.1 (терроризм, совершенный группой лиц по предварительному сговору или организованной группой), 28, 214.2.3 (терроризм с применением огнестрельного оружия или предметов, используемых в качестве оружия), 28, 214.2.6 (терроризм, совершенный на почве религиозной вражды, радикализма или фанатизма) и 218.2 (участие в преступном сообществе, в том числе в объединении организаторов или руководителей преступных групп).

Абдулла Алиев был задержан сотрудниками Службы государственной безопасности в момент подготовки атаки на синагогу с применением «коктейля Молотова».

Как отмечается, 18-летний житель города Сумгаит, связанный с террористической организацией «ИГИЛ Хорасан», планировал осуществить масштабный теракт против синагоги горских евреев Баку в центре азербайджанской столицы.