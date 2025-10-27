USD 1.7000
EUR 1.9763
RUB 2.1317
Подписаться на уведомления
Трамп наехал на Путина
Новость дня
Трамп наехал на Путина

Собиравшийся совершить теракт в синагоге Абдулла Алиев услышал свой приговор

Инара Рафикгызы
20:39 905

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось разбирательство по делу Абдуллы Алиева, обвиняемого в попытке совершения теракта в синагоге.

Как сообщает haqqin.az, процесс проходил под председательством судьи Айгюн Гурбановой. На заседании выступил адвокат подсудимого, который попросил оправдать его подзащитного. В последнем слове Абдулла Алиев заявил, что сожалеет о содеянном. Однако суд отклонил ходатайство защиты и вынес приговор: Алиев приговорен к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении строгого режима.

Согласно материалам дела, он признан виновным по статьям Уголовного кодекса Азербайджана — 28, 214.2.1 (терроризм, совершенный группой лиц по предварительному сговору или организованной группой), 28, 214.2.3 (терроризм с применением огнестрельного оружия или предметов, используемых в качестве оружия), 28, 214.2.6 (терроризм, совершенный на почве религиозной вражды, радикализма или фанатизма) и 218.2 (участие в преступном сообществе, в том числе в объединении организаторов или руководителей преступных групп).

Абдулла Алиев был задержан сотрудниками Службы государственной безопасности в момент подготовки атаки на синагогу с применением «коктейля Молотова».

Как отмечается, 18-летний житель города Сумгаит, связанный с террористической организацией «ИГИЛ Хорасан», планировал осуществить масштабный теракт против синагоги горских евреев Баку в центре азербайджанской столицы.

Собиравшийся совершить теракт в синагоге Абдулла Алиев услышал свой приговор
Собиравшийся совершить теракт в синагоге Абдулла Алиев услышал свой приговор
20:39 906
Президент Молдовы о планах России по Армении
Президент Молдовы о планах России по Армении
20:29 1241
Грандиозная сделка Британии и Турции состоялась. Эрдоган в восторге
Грандиозная сделка Британии и Турции состоялась. Эрдоган в восторге обновлено 21:28
21:28 5082
Зеленский пригрозил России
Зеленский пригрозил России
20:03 2140
Кровавый инцидент в Черногории: задержаны десятки азербайджанцев
Кровавый инцидент в Черногории: задержаны десятки азербайджанцев обновлено 18:28
18:28 8030
Раввины отменили свой съезд в Баку. Что произошло?
Раввины отменили свой съезд в Баку. Что произошло? все еще актуально
16:00 5945
Мясо становится роскошью
Мясо становится роскошью
19:37 2568
Азербайджанский бизнес остался под арестом
Азербайджанский бизнес остался под арестом
19:23 2078
Счетная палата провела аудит COP29 и осталась довольна
Счетная палата провела аудит COP29 и осталась довольна
19:18 845
Бакинскому Остапу Бендеру потребовали дать 8 лет
Бакинскому Остапу Бендеру потребовали дать 8 лет
19:12 1793
Пропагандисты обвинили главу Генштаба России во лжи
Пропагандисты обвинили главу Генштаба России во лжи
18:46 3063

ЭТО ВАЖНО

Собиравшийся совершить теракт в синагоге Абдулла Алиев услышал свой приговор
Собиравшийся совершить теракт в синагоге Абдулла Алиев услышал свой приговор
20:39 906
Президент Молдовы о планах России по Армении
Президент Молдовы о планах России по Армении
20:29 1241
Грандиозная сделка Британии и Турции состоялась. Эрдоган в восторге
Грандиозная сделка Британии и Турции состоялась. Эрдоган в восторге обновлено 21:28
21:28 5082
Зеленский пригрозил России
Зеленский пригрозил России
20:03 2140
Кровавый инцидент в Черногории: задержаны десятки азербайджанцев
Кровавый инцидент в Черногории: задержаны десятки азербайджанцев обновлено 18:28
18:28 8030
Раввины отменили свой съезд в Баку. Что произошло?
Раввины отменили свой съезд в Баку. Что произошло? все еще актуально
16:00 5945
Мясо становится роскошью
Мясо становится роскошью
19:37 2568
Азербайджанский бизнес остался под арестом
Азербайджанский бизнес остался под арестом
19:23 2078
Счетная палата провела аудит COP29 и осталась довольна
Счетная палата провела аудит COP29 и осталась довольна
19:18 845
Бакинскому Остапу Бендеру потребовали дать 8 лет
Бакинскому Остапу Бендеру потребовали дать 8 лет
19:12 1793
Пропагандисты обвинили главу Генштаба России во лжи
Пропагандисты обвинили главу Генштаба России во лжи
18:46 3063
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться