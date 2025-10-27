USD 1.7000
EUR 1.9763
RUB 2.1317
Трамп наехал на Путина
Трамп наехал на Путина

Дугин уверен, что Трамп испугался «Буревестника»

20:47 692

Испытание ракеты «Буревестник» - это один из вариантов «ошеломления» Запада, но России «стоит двигаться дальше», заявил один из идеологов «русского мира» Александр Дугин. У президента США Дональда Трампа, по его словам, «сложилось неверное представление о позиции, интересах и ценностях России» в войне с Украиной.

«Его надо переубедить, словами это сделать трудно - был Анкоридж, были разговоры нашего президента с Трампом... Нам надо демонстрировать силу. Об этом наш президент говорил, как об ошеломлении, о том, что они все будут ошеломлены тем, что Россия продемонстрирует».

Дугин добавил, что «США надо напугать».

Ранее президент России Владимир Путин объявил о «завершении ключевых этапов испытаний» ракеты «Буревестник». По его словам, «решающие испытания завершены», однако «для постановки нового оружия на боевое дежурство ВС РФ еще предстоит осуществить необходимое регламентное сопровождение».

Президент США Дональд Трамп, комментируя данную информацию, отметил, что Путину следовало бы положить конец войне, а не проводить испытания ракет с ядерной установкой.

Собиравшийся совершить теракт в синагоге Абдулла Алиев услышал свой приговор
Собиравшийся совершить теракт в синагоге Абдулла Алиев услышал свой приговор
20:39 909
Президент Молдовы о планах России по Армении
Президент Молдовы о планах России по Армении
20:29 1243
Грандиозная сделка Британии и Турции состоялась. Эрдоган в восторге
Грандиозная сделка Британии и Турции состоялась. Эрдоган в восторге обновлено 21:28
21:28 5084
Зеленский пригрозил России
Зеленский пригрозил России
20:03 2142
Кровавый инцидент в Черногории: задержаны десятки азербайджанцев
Кровавый инцидент в Черногории: задержаны десятки азербайджанцев обновлено 18:28
18:28 8033
Раввины отменили свой съезд в Баку. Что произошло?
Раввины отменили свой съезд в Баку. Что произошло? все еще актуально
16:00 5947
Мясо становится роскошью
Мясо становится роскошью
19:37 2569
Азербайджанский бизнес остался под арестом
Азербайджанский бизнес остался под арестом
19:23 2078
Счетная палата провела аудит COP29 и осталась довольна
Счетная палата провела аудит COP29 и осталась довольна
19:18 845
Бакинскому Остапу Бендеру потребовали дать 8 лет
Бакинскому Остапу Бендеру потребовали дать 8 лет
19:12 1793
Пропагандисты обвинили главу Генштаба России во лжи
Пропагандисты обвинили главу Генштаба России во лжи
18:46 3065

