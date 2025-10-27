Дугин уверен, что Трамп испугался «Буревестника»

Испытание ракеты «Буревестник» - это один из вариантов «ошеломления» Запада, но России «стоит двигаться дальше», заявил один из идеологов «русского мира» Александр Дугин. У президента США Дональда Трампа, по его словам, «сложилось неверное представление о позиции, интересах и ценностях России» в войне с Украиной.

«Его надо переубедить, словами это сделать трудно - был Анкоридж, были разговоры нашего президента с Трампом... Нам надо демонстрировать силу. Об этом наш президент говорил, как об ошеломлении, о том, что они все будут ошеломлены тем, что Россия продемонстрирует».

Дугин добавил, что «США надо напугать».

Ранее президент России Владимир Путин объявил о «завершении ключевых этапов испытаний» ракеты «Буревестник». По его словам, «решающие испытания завершены», однако «для постановки нового оружия на боевое дежурство ВС РФ еще предстоит осуществить необходимое регламентное сопровождение».

Президент США Дональд Трамп, комментируя данную информацию, отметил, что Путину следовало бы положить конец войне, а не проводить испытания ракет с ядерной установкой.