Трамп наехал на Путина
Трамп наехал на Путина

Наргиз Мухтарова не признала себя виновной

21:00 492

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялся процесс по уголовному делу Наргиз Мухтаровой, привлеченной к ответственности по «делу НПО».

Как сообщает haqqin.az, на процессе под председательством судьи Лейлы Аскеровой-Мамедовой прокурор огласил обвинительное заключение.

Согласно обвинительному заключению, Наргиз Мухтарова, злоупотребляя должностными полномочиями, фальсифицируя документы, связанные с различными проектами, вступила в преступную связь с Шахлой Исмаил (уголовное дело в отношении председателя Женского общества «За рациональное развитие» Шахлы Исмаил выделено в отдельное производство – ред.) и другими лицами, получив и легализовав в общей сложности более 150 тыс. манатов из различных фондов, находящихся в США.

Наргиз Мухтарова виновной себя по предъявленным обвинениям не признала.

Очередное судебное заседание назначено на 15 декабря.

Отметим, Наргиз Мухтаровой предъявлены обвинения по статьям 193-1.3.2 (легализация имущества в крупном размере, полученного преступным путем), 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее причинение существенного вреда охраняемым законом интересам государства) и 313 (служебный подлог) УК Азербайджана. В отношении нее избрана мера пресечения в виде передачи под надзор полиции.

