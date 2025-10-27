Глава Пенитенциарной службы Азербайджана в Кении

Делегация во главе с заместителем министра юстиции — начальником Пенитенциарной службы Мирсалехом Сеидовым приняла участие в мероприятиях «Недели пенитенциарных служб», проходивших 21–23 октября в столице Кении Найроби.

Как сообщили в пресс-службе Министерства юстиции Азербайджана, в ходе визита делегация посетила посольство Азербайджана в Кении, возложила цветы к бюсту общенационального лидера Гейдара Алиева и почтила его память минутой молчания.

Выступая на церемонии открытия в качестве почетного гостя, заместитель министра пожелал успехов в работе конференции. В рамках мероприятия состоялись панельные и рабочие заседания, на которых обсуждались вопросы развития пенитенциарной системы, процессов исправления осужденных, применения цифровых технологий и искусственного интеллекта, а также другие актуальные темы.

В ходе визита состоялась встреча с генеральным секретарем Министерства внутренних дел Кении Саломе М. Беакко. На встрече обсуждались возможности сотрудничества между Азербайджаном и Кенией в области обмена опытом в пенитенциарной сфере, подготовки кадров, реализации программ реабилитации и реинтеграции осужденных и других направлений.