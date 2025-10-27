USD 1.7000
EUR 1.9763
RUB 2.1317
Подписаться на уведомления
Трамп наехал на Путина
Новость дня
Трамп наехал на Путина

Загорелся Дом прессы

ВИДЕО
21:58 2091

В центре Петербурга горит пятиэтажное здание, сообщили в управлении МЧС по городу. По данным из открытых источников, здесь располагается издательство «Лениздат», известное также как Дом прессы.

«В здании размером 20 на 30 метров горит обстановка. Пожарные уточняют площадь возгорания. На месте — четыре единицы техники и два десятка спасателей. По данным телеканала «78», пожар тушат по повышенному номеру сложности. Предварительно, в помещении, где начался пожар, находятся лаки и краски», - отмечается в сообщении.

Зеленский о главной цели российской армии
Зеленский о главной цели российской армии обновлено 23:24
23:24 2014
Азербайджанцы не зайдут, пока ХАМАС не уйдет
Азербайджанцы не зайдут, пока ХАМАС не уйдет обновлено 21:35
21:35 6454
Кровавый инцидент в Черногории: задержаны десятки азербайджанцев
Кровавый инцидент в Черногории: задержаны десятки азербайджанцев все еще актуально
18:28 10387
Названы причины, по которым Россия не может победить Украину
Названы причины, по которым Россия не может победить Украину
22:58 866
«Лукойл» сдался
«Лукойл» сдался
22:32 1850
У Трампа готовы начать войну без разрешения
У Трампа готовы начать войну без разрешения
22:19 1464
Загорелся Дом прессы
Загорелся Дом прессы ВИДЕО
21:58 2092
Токаев, Мирзиёев, Жапаров, Рахмон и Бердымухамедов едут в Белый дом
Токаев, Мирзиёев, Жапаров, Рахмон и Бердымухамедов едут в Белый дом
19:47 3898
Алиева и Эрдогана пригласили в Ереван
Алиева и Эрдогана пригласили в Ереван
17:08 6037
Собиравшийся совершить теракт в синагоге Абдулла Алиев услышал свой приговор
Собиравшийся совершить теракт в синагоге Абдулла Алиев услышал свой приговор
20:39 2078
Президент Молдовы о планах России по Армении
Президент Молдовы о планах России по Армении
20:29 2826

ЭТО ВАЖНО

Зеленский о главной цели российской армии
Зеленский о главной цели российской армии обновлено 23:24
23:24 2014
Азербайджанцы не зайдут, пока ХАМАС не уйдет
Азербайджанцы не зайдут, пока ХАМАС не уйдет обновлено 21:35
21:35 6454
Кровавый инцидент в Черногории: задержаны десятки азербайджанцев
Кровавый инцидент в Черногории: задержаны десятки азербайджанцев все еще актуально
18:28 10387
Названы причины, по которым Россия не может победить Украину
Названы причины, по которым Россия не может победить Украину
22:58 866
«Лукойл» сдался
«Лукойл» сдался
22:32 1850
У Трампа готовы начать войну без разрешения
У Трампа готовы начать войну без разрешения
22:19 1464
Загорелся Дом прессы
Загорелся Дом прессы ВИДЕО
21:58 2092
Токаев, Мирзиёев, Жапаров, Рахмон и Бердымухамедов едут в Белый дом
Токаев, Мирзиёев, Жапаров, Рахмон и Бердымухамедов едут в Белый дом
19:47 3898
Алиева и Эрдогана пригласили в Ереван
Алиева и Эрдогана пригласили в Ереван
17:08 6037
Собиравшийся совершить теракт в синагоге Абдулла Алиев услышал свой приговор
Собиравшийся совершить теракт в синагоге Абдулла Алиев услышал свой приговор
20:39 2078
Президент Молдовы о планах России по Армении
Президент Молдовы о планах России по Армении
20:29 2826
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться