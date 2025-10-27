Загорелся Дом прессы

В центре Петербурга горит пятиэтажное здание, сообщили в управлении МЧС по городу. По данным из открытых источников, здесь располагается издательство «Лениздат», известное также как Дом прессы.

«В здании размером 20 на 30 метров горит обстановка. Пожарные уточняют площадь возгорания. На месте — четыре единицы техники и два десятка спасателей. По данным телеканала «78», пожар тушат по повышенному номеру сложности. Предварительно, в помещении, где начался пожар, находятся лаки и краски», - отмечается в сообщении.