У Трампа готовы начать войну без разрешения

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм (Южная Каролина) резко осудил своего коллегу, сенатора-демократа Рубена Галлего, за заявление о том, что удары США по нарколодкам в Карибском море являются «санкционированным убийством».

«Назвать это убийством просто возмутительно», — сказал Грэм в эфире Fox & Friends.

«Президент как главнокомандующий имеет полное право отдавать приказы о таких операциях. Никто не обвинял Буша в убийстве, когда он вторгся в Панаму, чтобы свергнуть Норьегу. Никто не называл Рейгана убийцей, когда тот направил войска в Гренаду, чтобы остановить растущее влияние Кубы. У президента есть и исторические, и конституционные основания для своих действий», — подчеркнул он.

Комментарий Грэма последовал после критики, высказанной Галлего в эфире Meet the Press на NBC. Отвечая на вопрос о соответствии ударов международному праву, сенатор-демократ заявил:

«Если президент считает, что [Венесуэла] нарушает закон, то для этого существует Береговая охрана. Если речь идет об акте войны — тогда нужно использовать вооруженные силы и предварительно обратиться к Конгрессу. Но это… санкционированное убийство».

С января администрация президента Дональда Трампа нанесла десять ударов по предполагаемым нарколодкам, на борту которых, по данным властей, могли находиться наркотеррористы, включая членов группировки Tren de Aragua. Ряд политиков, в том числе республиканцев, выразили сомнение в правовой обоснованности таких операций.

Грэм, однако, заявил, что согласие Конгресса не всегда необходимо.

«Конгресс объявлял войну всего пять раз за 250 лет. Когда я слышу, что военные не могут быть использованы без его одобрения, это лишь показывает, насколько невежественны эти люди», — отметил он.

«Да, только Конгресс может официально ввести страну в состояние войны. Но с момента принятия Закона о военных полномочиях 1973 года президенты прибегали к военным действиям 130 раз без участия Конгресса», — добавил сенатор.