«Лукойл» сдался

Российская нефтекомпания «Лукойл» в связи с введением рядом государств санкций в отношении нее и ее «дочек» объявляет о намерении продать свои зарубежные активы, сообщили в компании.

Также Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники пишет, что Вашингтон дал Берлину полгода для урегулирования вопроса о правах собственности на немецкие активы российской нефтяной компании ПАО «Роснефть».

Правительство ФРГ в сентябре 2022 года передало компании Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing GmbH под управление Федерального сетевого агентства Германии. Таким образом, оно получило контроль над долями трех нефтеперерабатывающих заводов: PCK в Шведте, Miro в Карлсруэ и Bayernoil в Вогбурге. Срок внешнего управления неоднократно продлевался.

Ранее издание Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника сообщало, что ЕС рассматривает возможные меры по разрыву связей с «Лукойлом». Источник издания сообщил, что Брюссель уже разрабатывает запрет на финансовые операции с российской компанией. По его словам, «Лукойл» продолжает сохранять значительное присутствие в Европе – нефтеперерабатывающие заводы компании действуют в Болгарии и Румынии, а заправочные станции работают по всему континенту.

О введении санкций против двух крупнейших российских нефтяных компаний — «Лукойла» и «Роснефти» — Минфин США объявил в ночь с 22 на 23 октября. В качестве причины американская сторона обозначила «отсутствие у России серьезной заинтересованности в мирном процессе». Под ограничения также попали дочерние компании «Лукойла» и «Роснефти», расположенные в России. Всего в списке министерства указаны 34 дочерние компании.