USD 1.7000
EUR 1.9763
RUB 2.1317
Трамп наехал на Путина
Новость дня
Трамп наехал на Путина

«Лукойл» сдался

22:32 1855

Российская нефтекомпания «Лукойл» в связи с введением рядом государств санкций в отношении нее и ее «дочек» объявляет о намерении продать свои зарубежные активы, сообщили в компании.

Также Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники пишет, что Вашингтон дал Берлину полгода для урегулирования вопроса о правах собственности на немецкие активы российской нефтяной компании ПАО «Роснефть».

Правительство ФРГ в сентябре 2022 года передало компании Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing GmbH под управление Федерального сетевого агентства Германии. Таким образом, оно получило контроль над долями трех нефтеперерабатывающих заводов: PCK в Шведте, Miro в Карлсруэ и Bayernoil в Вогбурге. Срок внешнего управления неоднократно продлевался.

Ранее издание Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника сообщало, что ЕС рассматривает возможные меры по разрыву связей с «Лукойлом». Источник издания сообщил, что Брюссель уже разрабатывает запрет на финансовые операции с российской компанией. По его словам, «Лукойл» продолжает сохранять значительное присутствие в Европе – нефтеперерабатывающие заводы компании действуют в Болгарии и Румынии, а заправочные станции работают по всему континенту.

О введении санкций против двух крупнейших российских нефтяных компаний — «Лукойла» и «Роснефти» — Минфин США объявил в ночь с 22 на 23 октября. В качестве причины американская сторона обозначила «отсутствие у России серьезной заинтересованности в мирном процессе». Под ограничения также попали дочерние компании «Лукойла» и «Роснефти», расположенные в России. Всего в списке министерства указаны 34 дочерние компании.

Зеленский о главной цели российской армии
Зеленский о главной цели российской армии обновлено 23:24
23:24 2020
Азербайджанцы не зайдут, пока ХАМАС не уйдет
Азербайджанцы не зайдут, пока ХАМАС не уйдет обновлено 21:35
21:35 6459
Кровавый инцидент в Черногории: задержаны десятки азербайджанцев
Кровавый инцидент в Черногории: задержаны десятки азербайджанцев все еще актуально
18:28 10390
Названы причины, по которым Россия не может победить Украину
Названы причины, по которым Россия не может победить Украину
22:58 873
«Лукойл» сдался
«Лукойл» сдался
22:32 1856
У Трампа готовы начать войну без разрешения
У Трампа готовы начать войну без разрешения
22:19 1468
Загорелся Дом прессы
Загорелся Дом прессы ВИДЕО
21:58 2095
Токаев, Мирзиёев, Жапаров, Рахмон и Бердымухамедов едут в Белый дом
Токаев, Мирзиёев, Жапаров, Рахмон и Бердымухамедов едут в Белый дом
19:47 3902
Алиева и Эрдогана пригласили в Ереван
Алиева и Эрдогана пригласили в Ереван
17:08 6038
Собиравшийся совершить теракт в синагоге Абдулла Алиев услышал свой приговор
Собиравшийся совершить теракт в синагоге Абдулла Алиев услышал свой приговор
20:39 2080
Президент Молдовы о планах России по Армении
Президент Молдовы о планах России по Армении
20:29 2826

ЭТО ВАЖНО

