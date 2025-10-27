93 студентки стали стипендиатами программы имени Ханифы Меликовой-Зардаби

Мероприятие было организовано с целью представления 93 студенток, недавно присоединившихся к проекту и набравших наивысшие баллы по регионам, а также для информирования их о целях и направлениях деятельности программы. В церемонии приняли участие представители государственных органов, частного сектора, высших учебных заведений и организаций-партнеров.

Мероприятие началось с исполнения Государственного гимна, после чего был показан видеоролик, посвященный проекту «Поддержка образованию молодых девушек».

Выступая, председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова подчеркнула, что этот проект является одним из важных шагов на пути к образованию и развитию женщин в нашей стране. Она отметила, что инвестиции в образование молодых девушек создают условия для их более активного участия в социально-экономическом развитии общества в будущем. Бахар Мурадова заявила, что расширение образовательных возможностей женщин является приоритетным вопросом для будущего благополучия и устойчивого развития страны.

Министр науки и образования Эмин Амруллаев в своем выступлении подчеркнул, что образование женщин является одним из основных факторов, определяющих развитие общества. Министр отметил прямую связь между ролью и развитием женщин и развитием образования. По словам министра, поддержка образованию девушек имеет большое значение не только для индивидуального развития, но и для прогресса общества в целом.