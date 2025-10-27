USD 1.7000
93 студентки стали стипендиатами программы имени Ханифы Меликовой-Зардаби

27 октября состоялась церемония презентации «Стипендиальной программы имени Ханифы Меликовой-Зардаби» на 2025 год, реализуемой в рамках проекта «Поддержка образованию молодых девушек».

Мероприятие было организовано с целью представления 93 студенток, недавно присоединившихся к проекту и набравших наивысшие баллы по регионам, а также для информирования их о целях и направлениях деятельности программы. В церемонии приняли участие представители государственных органов, частного сектора, высших учебных заведений и организаций-партнеров.

Мероприятие началось с исполнения Государственного гимна, после чего был показан видеоролик, посвященный проекту «Поддержка образованию молодых девушек».

Выступая, председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова подчеркнула, что этот проект является одним из важных шагов на пути к образованию и развитию женщин в нашей стране. Она отметила, что инвестиции в образование молодых девушек создают условия для их более активного участия в социально-экономическом развитии общества в будущем. Бахар Мурадова заявила, что расширение образовательных возможностей женщин является приоритетным вопросом для будущего благополучия и устойчивого развития страны.

Министр науки и образования Эмин Амруллаев в своем выступлении подчеркнул, что образование женщин является одним из основных факторов, определяющих развитие общества. Министр отметил прямую связь между ролью и развитием женщин и развитием образования. По словам министра, поддержка образованию девушек имеет большое значение не только для индивидуального развития, но и для прогресса общества в целом.

Эмин Амруллаев заявил, что число девушек, получающих высшее образование в Азербайджане, растет из года в год, и это является результатом политики, направленной на обеспечение равных возможностей в сфере образования. Министр подчеркнул, что в долгосрочной перспективе эти инициативы приведут к позитивным изменениям в социальной структуре общества, поскольку девушки, получающие сегодня высшее образование, в будущем будут способствовать формированию новых поколений образованных и современно мыслящих матерей.

Заведующий отделом экономики образования Министерства науки и образования, временно исполняющий обязанности председателя правления Фонда развития образования Ильгар Байрамлы предоставил информацию о проектах, реализуемых фондом в сфере женского образования, подчеркнув, что среди реализуемых инициатив — «Стипендиальная программа имени Ханифы Меликовой-Зардаби».

Выступая от имени стипендиатов, студентка Бакинского государственного университета Дуйгу Аскерли выразила благодарность за поддержку и отметила, что эта программа создала новые возможности для образования и развития таких молодых девушек, как она.

Церемония, которая продолжилась награждением стипендиатов, завершилась художественным выступлением.

Отметим, что «Стипендиальная программа имени Ханифы Меликовой-Зардаби» реализуется с 2021 года и на сегодняшний день поддержала образование и профессиональное развитие более 250 студенток. В рамках проекта оказывается поддержка студенткам по регионам, поступившим в высшие учебные заведения с высокими баллами, а также из малообеспеченных и уязвимых групп населения.

