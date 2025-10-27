USD 1.7000
Названы причины, по которым Россия не может победить Украину

Россия не может победить Украину на поле боя сразу по нескольким причинам. Об этом пишет La Stampa со ссылкой на двух высокопоставленных источников в американской разведке.

Отмечается, что у России есть четыре слабых места. Источники подчеркнули, что президент США Дональд Трамп об этом осведомлен.

По словам собеседников издания, слабыми местами РФ являются: массовое привлечение резервистов, сложная экономическая ситуация в стране, технологические и военные возможности Украины, а также медленное продвижение российских военных в Украине.

Источники рассказали, что в первом квартале 2025 года в РФ рекрутировали 90 000 человек, после чего этот показатель пошел на спад. За весь 2025 год Кремлю удалось рекрутировать 292 000 гражданских резервистов.

По словам источников, экономические проблемы РФ также являются довольно ощутимыми. Международный валютный фонд оценил рост экономики России в 0,6%, что значительно ниже 4% в 2024 году, а сокращение доходов от экспорта нефти и газа только усугубят положение Кремля.

Более того, российский президент Владимир Путин верит в то, что Россия уверенно побеждает Украину, хотя в реальности для Москвы все гораздо плачевнее, пишет издание. Источники сообщили, что россияне регулярно теряют много техники и несут огромные потери.

В La Stampa признали, что Россия действительно сделала свои ударные дроны типа «Шахед» смертоноснее. Тем не менее Украина также добилась огромных успехов в производстве беспилотников.

Журналисты напомнили, что Украина удвоила производственные мощности БПЛА с 1,5 млн до 3 млн единиц. Кроме того, в издании добавили, что Украина начала производить ракеты «Фламинго», которые позволят украинским военным наносить удары вглубь РФ.

